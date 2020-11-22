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سيارات

أيهما تفضل.. مزايا وعيوب الفرش الجلد والقماش في السيارة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 06:39 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف أن فرش السيارة له اهمية كبيرة، وتختلف أذواق الناس في اختيار فرش سياراتهم فمنهم من يفضل الفرش الجلد، وآخر من يجد الفرش القماش اجمل.

وفي هذا التقرير نستعرض مقارنة بسيطة بين مقاعد الجلد والقماش 

مزايا الفرش الجلد

الفرش الجلد أكثر أناقة من القماش ، وذات مظهرا لامع ،وفي أغلب السيارات الفاخرة تكون المقصورة الداخلية دائما مصنوعة من الجلد .

تؤمن حماية المقاعد ، فهي سميكة بما يكفي لمنع اختراق السوائل إلى داخل المقعد، بالإضافة أنها سهلة التنظيف. 

ولكن خلال الصيف تمتص المقاعد الجلدية الحرارة ، وتصبح ساخنة للغاية ، بحيث لايمكن الجلوس عليها إلى في حال تشغيل المكيف ، كما انها تزيد من تعرق السائق .

مزايا الفرش القماش
تعتبر أكثر مقاومة لتغير درجات الحرارة ،  وتحافظ على درجة حرارة المقصورة الداخلية بشكل معتدل ، كما انها سريعة التجاوب مع الحرارة ، واكثر راحة لانها منسوجة من القطن الناعم ، ويتراوح عمرها الأفتراضي بين 5-7 أعوام .



وإذا كنت ترغب في تنظيف سيارتك بنفسك، فعليك أن تعرف جيدا كيفية تنظيف المقاعد، خاصة وأنها مصنوعة من الجلد وبالنسبة للمقاعد الجلدية يحتاج الجلد دائما إلى عناية خاصة، لأن الجلد معرض للبهتان لذلك يجب اتباع الآتي .

 
1-يفضل استخدام منظفات ومنعمات خاصة بالجلد .
2-يجب الاستعانة بجهاز التدفئة عند استخدام المنظفات لأن الحرارة تزيد من فعاليتها .
3-قبل أن تضع منظف ازالة البقع على الجلد الذي سيحميه من عملية الفرك .
4-يجب التأكد من جفاف الجلد.
5-حاول بقدر الإمكان استخدام ملمع خاص بالجلد حتى يحافظ عليها من التقشير أو التقطيع

 بالنسبة للمقاعد القماشية فهي اكثر عرضة للاتساخ لانها تمتص الاوساخ بشكل اسرع لذلك اتبع الآتي:

1-يجب تنظيف السيارة من الغبار باستخدام المكنسة الكهربائية .
2-يجب استخدام منظف تجاري ومزجه بماء ساخن ورشه على المنطقة المتسخة .
3. لا تبلل المقاعد كثيرًا بالماء وتأكد من جفافها جيدا قبل ركوبها.

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