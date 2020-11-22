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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22 -11- 2020 بمحافظات مصر

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:16 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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ياسمين القصاص
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد الموافق 22-11-2020، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، ويسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، وسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد.

كما تشهد الأحوال الجوية، خلال الـ 48 ساعة القادمة وتحديدًا اليوم، تراجعا طفيفا في درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بمحافظات الصعيد.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون الطقس ما بين الممطر والمعتدل على القاهرة نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا يصاحبه شبورة مائية صباحا، ويصاحب ذلك أيضا فرصا لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق بالسواحل وأيضا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أما عن الصعيد، يبقى الطقس مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على بعض مناطق جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
كما تشهد البلاد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية "السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش"، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22
  
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى  14  والعظمى   25
  
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى  15 والعظمى 21
  
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13  والعظمى 22
  
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى  15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 17 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى شلاتين  الصغرى  20 والعظمى  26
 
 درجات الحرارة فى السويس الصغرى  15  والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى   23
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى  22
   
درجات الحرارة فى حلايب  الصغرى 21 والعظمى 26 
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى  21
   
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى  24
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى  22
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى  23

درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 12 والعظمى  23
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