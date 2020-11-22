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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-11-2020 والقنوات الناقلة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:28 ص
ليفربول ضد ليستر
ليفربول ضد ليستر سيتي
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إسراء أشرف
تقام اليوم، الأحد، الموافق 22 نوفمبر 2020، عدد من المواجهات نارية في مختلف ملاعب العالم، أهمها قمة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ومعركة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد مباريات اليوم، الأحد، 22 نوفمبر 2020، على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي
فولهام × إيفرتون - 02:00 مساء - بي إن سبورتس 2

ليدز يونايتد × أرسنال - 06:30 مساء - بي إن سبورتس 2

ليفربول × ليستر سيتي - 09:15 مساء - بي إن سبورتس 2

ويستضيف فريق ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، المحترف ضمن صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح، نظيره ليستر سيتى، بملعب أنفيلد، في تمام التاسعة إلا الربع مساء، اليوم الأحد، لخوض مباراة الجولة التاسعة من البريميرليج.

ويدخل فريق ليفربول مباراة الليلة أمام ليستر سيتى، مفتقدا لأهم لاعبيه بسبب الإصابات وعلى رأسهم النجم محمد صلاح المصاب بفيروس كورونا، وجو جوميز الذى خضع لجراحة في الركبة الأسبوع الماضى، وفيرجيل فان دايك الذى خضع لجراحة في الرباط الصليبى الشهر الماضى.

ويأمل فريق ليفربول في عبور مباراة اليوم بأقل الخسائر في ظل غياب أهلم لاعبيه، لاستمرار في المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في حملة الدفاع عن اللقب.

بينما على الجانب الآخر يأمل فريق ليستر سيتى الذى يقدم موسما استثنائيا ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في استغلال غياب أهم نجوم غريمه ليفربول، لتحقيق فوزا ثمينا لتعزيز صدارته للبريميرليج.

ولكن رغم الغيابات المؤثرة في صفوف ليفربول إلا أن بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتى سيكون حذرا في لقاء الليلة، حيث إنه أكد في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة "لا أعتقد أن ليفربول سيتأثر بالإصابات والغيابات، لأنهم يمتلكون لاعبين رائعين ومتألقين، لديهم فريق جيد، ولذلك أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة للغاية".

الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألفيس × فالنسيا - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان × تورينو - 04:00 مساء - بي إن سبورتس 4
نابولي × ميلان - 09:45 مساء - بي إن سبورتس 4. 
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