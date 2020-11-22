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تعليم

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن إدراج المجلات العلمية بقواعد البيانات العالمية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:35 ص
صدى البلد
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كريم ناصر
نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورشة عمل خاصة بالمجلات العلمية الصادرة من كليات وقطاعات الجامعة المختلفة، .

وذلك فى ضوء اهتمام جامعة حلوان بالبحث العلمى والنشر الدولى بهدف وضع الجامعة فى أولى صفوف التصنيف الدولي للجامعات العالمية.     

 حاضر في ورشة العمل الأستاذ الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان ، ومدير وحدة دعم البحث العلمي، ومستشار البحث العلمى بالجامعة .

حضر ورشة العمل  وكلاء الدراسات العليا والبحوث بكليات الجامعة المختلفة وكذارؤساء وأعضاء هيئات تحرير المجلات العلمية الصادرة  من مختلف كليات الجامعة .

وأوضحت الأستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية أن الفترة الماضية شهدت  تطورًا مذهلًا في تقنيات النشر العلمي وأدواته، حيث ذللت تلك التقنيات العديد من المصاعب التي كانت تعوق عمليات النشر، وأضافت أن هناك قواعد بيانات علمية تتطلب عدد من الاشتراطات الخاصة التي يتعين على المجلات استيفائها قبل الموافقة على إدراجها ضمن هذه المواقع.
 
وأشار الدكتور محمد القصاص إلي أن ورشة العمل تهدف إلى تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات جامعة حلوان المختلفة وإدراجها بقواعد البيانات العالمية ، موضحًا أن هناك ١٩ مجلة علمية حاليًا صادرة من كليات الجامعة المختلفة ولها رقم إيداع دولي، مضيفا أن جامعة حلوان تسعى وتهدف إلى زيادة تواجد المجلات على مواقع النشر البحثية الدولية المختلفة.

كما تضمنت ورشة العمل استعراض موقف مجلات جامعة  حلوان فى تصنيف المجلس الاعلى للجامعات وكذلك موقف هذه المجلات فى النشر على قواعد البيانات العالمية وتم عرض نظام احتساب النقاط في تقييم المجلس الأعلى، وكذلك شروط النشر في المجلات الدولية، والاشتراطات للنشر على قاعدة بيانات  scopus وغيره لفهرسة وتبويب المجلات عليها.

وتناولت ورشة العمل أيضا موقف كل مجلة على حدة من المجلات الصادرة عن كليات جامعة حلوان والدعم المطلوب من الجامعة لدعم هذه المجلات ومساعدتها على رفع تصنيفها او مساعدتها علي أن تكون مفهرسة على قواعد البيانات العالمية، بما يسهم فى زيادة مخرجات البحث العلمى الصادرة من الجامعة دوليًا.
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