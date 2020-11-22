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بعد شكر الرئيس لها.. إعلامي يشيد بجهود الحكومة لتحقيقها مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم كورونا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 09:55 ص
الاعلامي محمد جاد
الاعلامي محمد جاد
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فرح علاء الخولي
"بضم صوتي لصوت الرئيس عبدالفتاح السيسي" ، بدأ الإعلامي محمد جاد حواره بهذه الجملة المؤيدة لدعم وتهنئة الرئيس السيسي للحكومة المصرية ، على أدائهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري، والذي اسفر عن إشادة صندوق النقد الدولي، بخطة الإصلاح الاقتصادي ومعدلات النمو التي حققتها مصر في عام 2020 رغم جائحة كورونا.

وتابع محمد جاد، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي لخص مجهود الدولة الكبيرة في هذه الكلمات المعبرة عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا: "أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام الحالى، بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التى أشادت بها كبري المؤسسات المالية الدولية، وفى مقدمتها الإعلان الرسمى من خبراء صندوق النقد الدولى بأن اداء الاقتصاد المصرى فاق التوقعات، وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى .. كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية .. والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم".

وأوضح ان الاجراءات التي تتبع من قبل الدولة سواء اقتصاديا او اجتماعيا تسير بشكل متواز للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، لافتا الي ان المؤشرات العالمية أشادت بشكل كبير بما قامت به الدولة المصرية في هذا الوقت الوجيز خلال عدو سنوات.

وأضاف أن هذه الإشادات والتقدم حدثت وفقا لمجموعة أسباب، وأولها وجود إدارة رشيدة، واجراءات اقتصادية تنشيطية سريعة وشاملة ومتوازنة استطاعت ان تستوعب صدمة جائحة كورونا تتخطاها، وهذا يرجع ايضا بالتأكيد للتنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأشار الي ان هذه المؤشرات لها دلالة قوية على اننا "نسير على الخط الصحيح"، وأوضحت لميس سلامة ان توقعات خبراء صندوق النقد الدولى بأن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو ٢,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بعد أن سجل معدل نمو ٣,٦٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا.

واضافت ان المؤشرات الدولية أعلنت ان مصر تحقق ثاني اعلى دولة في معدلات النمو الاقتصادي، واننا الدولة الوحيدة التي استطاعت ان تحقق معدل نمو اكثر من 2% في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مؤكدة على ان الحكومة المصرية تسير على الطريق الصحيح وهذا الفضل يرجع الي برنامج الاصلاح الاقتصادي الكامل.

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