شاهد.. إصدار إماراتي خاص من لاندكروزر 2021 يحولها لتحفة فنية

شركة تويوتا الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع ومصممة فن البوب الإماراتية ورائدة الأعمال، فاطمة محمّد عبيد الملّا، إصدارا خاصا من لاند كروزر 2021. أصدرتفي









وظهر الإصدار الخاص من لاند كروزر 2021 حصريًا في أسبوع دبي للتصميم لهذا العام، الذي أقيم في حي دبي للتصميم، وسيتم عرضها هذا الشهر في جميع صالات الفطيم تويوتا بجميع أنحاء الدولة.









ويظهر الإصدار الخاص من السيارة تويوتا لاند كروزر 2021، بتصميم خارجي وداخلي مستوحى من أسلوب الملا الفريد، في تجسيد الثقافة، من خلال أعمال فنية مبتكرة.











وقال الوكيل الحصري للعلامة التجارية تويوتا في دولة الإمارات العربية المتحدة: "إطلاق علاقة التعاون في إطار جهودها المتواصلة، لتمكين المرأة في الدولة، خاصة المواطنات الإماراتيات، للاعتزاز بالهوية الوطنية، وترسيخ مشاعر الفخر بها، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بذكرى طرح مركبة لاند كروزر، التي تعتبر جزءًا أساسيًا من نسيج المجتمع والتراث الإماراتي".









وقالت الفنانة فاطمة الملّا: "أعتزم من خلال هذه القطعة الفنية، تحدي الصور النمطية الاجتماعية والثقافية، والتصورات بأن السيارات والتصاميم الفنية مصنعة أو مصممة للرجال دون النساء، فأنا أؤمن بشدة، أن النساء مثل الرجال، يمتلكن الحق في قيادة أي سيارة يخترنها".









وكانت شركة تويوتا، العملاق الياباني لصناعة السيارات، أعلنت عن طرح موديلات تويوتا لاند كروز برادو 2021 toyota land cruiser prado الجديدة التي تتوفر في مصر بالطلب الخاص للراغبين فقط ولا تتوفر لدى الموزعين.











وتأتي تويوتا لاند كروزر برادو 2021 toyota land cruiser prado بمحرك 4 سلندر 2700 سي سي بقوة 163 حصانا وعزم دوران 246 نيوتن متر والفتيس متصل بفتيس أوتوماتيك 6 سرعات.





وتعمل تويوتا لاند كروزر برادو 2021 toyota land cruiser prado بنظام الدفع الرباعي، وتأتي بتعليق أمامي مزدوج وتعليق خلفي من 4 وصلات لضمان أفضل أداء للفرامل في جميع ظروف الطرق.









تويوتا لاند كروزر برادو 2021 toyota land cruiser prado بطول 4.99 متر وعرض 1,88 متر وارتفاع 1.89 متر وقاعدة عجلات بطول 2.79 متر وخلوص أرضي 22 سم وتحمل خزان وقود يتسع إلى 150 لتر وقود.









يمكن تشغيل السيارة تويوتا لاند كروزر برادو 2021 toyota land cruiser prado مع تشغيل المحرك بضغطة زر واحدة بالتزامن مع الضغط على دواسة الفرامل.