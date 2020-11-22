ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تعثر على عينات من كورونا على عبوات أغذية مجمدة مستوردة من الأرجنتين وروسيا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
اكتشفت سلطات مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، وجود فيروس كورونا المستجد على اثنتين من عينات تغليف مواد غذائية مجمدة مستوردة من الأرجنتين وروسيا. 

وذكر مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في المقاطعة - في بيان اليوم الأحد - أنه تم أخذ العينتين من أجنحة دجاج مجمد مستوردة من الأرجنتين وأرجل دجاج مجمد مستوردة من روسيا، مشيرا إلى أن السلطات المختصة أغلقت الشركات ذات الصلة، وطهرت المناطق وأجرت اختبارات الحمض النووي للموظفين المعنيين الذين كانوا على اتصال مباشر بتلك المواد الغذائية، حيث جاءت نتيجة هؤلاء الموظفين سلبية لكوفيد-19. 

وفي سياق آخر، سجلت منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة أعلى حصيلة إصابات يومية بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على مدار نحو ثلاثة أشهر، بسبع حالات جديدة قادمة من الخارج و36 حالة إصابة محلية بينها 13 حالة مجهولة المصدر. 

وقالت رئيس قسم الأمراض المعدية بالمركز "تشوانغ شوك-كوان" إن حالات الإصابة الجديدة ترتفع بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة، محذرة من موجة رابعة من تفشي المرض. 

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5560 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5248 مريضا. 

وفي ظل القفزات القياسية في أعداد الإصابات والوفيات في الغرب، حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" سوف تضرب القارة الأوروبية بحلول 2021، إذا كررت حكومات القارة ما وصفته المنظمة بأنه فشل لبذل ما هو مطلوب لمنع تفشي الموجة الثانية.

وقال ديفيد نابارو، من منظمة الصحة العالمية: "الآن، أوروبا تمر بالموجة الثانية، إذا لم يقوموا ببناء البنية التحتية اللازمة، سيكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل".

تمتعت أوروبا لفترة وجيزة بانخفاض معدلات الإصابة التي ارتفعت الآن مرة أخرى، وشهدت ألمانيا وفرنسا أمس، السبت، ارتفاعا بمقدار 33 ألف حالة مجتمعة، وسجلت سويسرا والنمسا آلاف الحالات يوميا، بينما سجلت تركيا رقما قياسيا يبلغ 5532 إصابة جديدة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الصين: لا وفيات أو إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 10 إصابات وافدة من الخارج

الصين: لا وفيات أو إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 7 إصابات وافدة من الخارج

الصين: لا وفيات أو إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 21 إصابة وافدة من الخارج

الصين تُسجل 11 إصابة بفيروس كورونا بينها حالة واحدة بعدوى محلية

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بـ كورونا وتسجيل 17 إصابة وافدة من الخارج

أستاذ مخ وأعصاب: مصابو كورونا يحدث لهم اضطرابات في النوم

ترشيحاتنا

مقبلش أكون ضرة.. أبرز 6 تصريحات لـ رضوى الشربيني بعد شائعة زواجها سرا

ننشر خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

الداخلية توضح كيف نجحت فى منع انتشار فيروس كورونا داخل السجون

مواعيد جديدة لغلق المحال في الموجة الثانية من كورونا وتغليظ العقوبة على المخالفين

دعاء أوصى به الرسول للاستعاذة من الأمراض

متى يتم تعليق الدراسة في المدارس ومن هو صاحب القرار ؟ .. التعليم تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إصدار إماراتي خاص من لاندكروزر 2021 يحولها لتحفة فنية

فيه جثمان شاه إيران والملك فاروق.. حكاية مسجد الرفاعي مقبرة الملوك

القائمة الرسمية لأسعار بي إم دبليو لشهر نوفمبر في مصر