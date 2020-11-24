فيديوجراف.. تفاصيل المشاجرة بين لاعبة المصارعة سمر حمزة ومدرب المنتخب

وقعت مشاجرة عنيفة وصلت إلى تبادل اللكمات والضرب المبرح بين مدرب منتخب المصارعة النسائية ممدوح فرج وأبنائه ولاعبة المصارعة سمر حمزة.





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بعد تطور الأزمة انتقل طرفي النزاع إلي قسم شرطة البساتين لتحرير محضر بالواقعة والتي تقرر بناء عليه إيقاف جميع الأطراف لحين إجراء إدارة اللجنة الأوليمة التحقيق وإصدار قراراتها في الواقعة .





أصدرت اللجنة الاوليمية عدة عقوبات صارمة تجاة اللاعبة سمر حمزة والطرف الآخر من النزاع وهو ممدوح فرج مدرب المنتخب وأبنائه أحمد ممدوح فرج وإسلام ممدوح فرج .





وأكدت سمر فى تصريحات خاصة اأ ما حدث معها من مدرب المنتخب وأولاده سيكون حافزًا لى خلال المرحلة المقبلة والتى سأبدأها ببطولة العالم التى ستجرى فى صربيا أوائل ديسمبر المقبل وبإذن الله هكمل حتى أحرز ميدالية فى طوكيو.





وأضافت حمزة أنها ملتزمة بقرارات اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى مقدمة شكرها لمسئولي الروابط الرياضية برئاسة الدكتور وليد الملاح على دعمهم الكامل خلال الفترة الماضية ووقوفهم بجانبي خلال الأزمة منذ اللحظات الاولى .





أشارت بطلة مصر أن ماكتبته أمس على صفحته الخاصة على الفيس بوك كان بسبب ماحدث والبعض فهم خطأ بأن ذلك معناه بأننى سأعتزل لكن هذا ليس فى حساباتى ومستمرة فى التدريبات تحت قيادة المدرب محمد طلبة

وكانت سمر حمزة قد كتبت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك شكرا رياضة لحد كده





كانت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب تحركت بعد ساعات من الواقعة ، وعقدت جلسة مع أطراف الواقعة في اليوم التالي بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة وجميع أطراف الأحداث .. وأحال الأمر إلى لجنة القيم برئاسة المهندس ياسر إدريس ، بعد ايقاف جميع المتورطين لحين انتهاء التحقيقات

وتولى قاضي التحقيقات المستشار أحمد حافظ التحقيق مع الجميع ، لتنتهي لجنة القيم إلى توصياتها ، ثم اعتماد مجلس الأولمبية لها بعد دعمها بإنذار اتحاد المصارعة .





ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الواقعة والعقوبات المقررة على الطرفين من خلال الفيديوجراف التالي.