ابنة عامر منيب تنشر فيديو من أول حفل لـ ريتا اورا في مصر

نشرت زينة، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو لأول حفل للنجمة العالمية ريتا اورا في مصر.











يذكر أنه يعرض لـ ريتا اورا خلال هذه الفترة فيلم Pokémon Detective Pikachu، الذي تشارك في بطولته بجانب رايان رينولدز، وقدمت أيضا الأغنية الدعائية للفيلم Carry On featuring Kygo.









كانت ريتا اورا انضمت كمتطوعة للعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في موطنها بريطانيا من أجل مساندة الشعب البريطاني في التصدي لفيروس كورونا المستجد.









واتخذت رينا أورا تلك الخطوة بعدما عادت والدتها لصفوف العمل في القطاع الطبي كطبيبة نفسية لمساعدة البريطانيين في مواجهة "كورونا".









ودخلت على الخط أيضا شقيقة رينا أورا الكبرى إيلاينا التي تبلغ من العمر 31 عامًا بتطوعها في العمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.









وقالت ريتا اورا في تصريحات لإحدى المجلات الأجنبية الشهيرة إنها كانت دوما ترى والدتها بطلة، ولكن أزمة الوباء جعلتها تراها بطلة خارقة.









وعن مهمتها كـ متطوعة، كشفت المغنية الشهيرة أنها ستقوم بتوصيل المسلتزمات الطبية والاطمئنان على كبار السن والتواصل معهم عن طريق الهواتف.









من هي ريتا اورا

ولدت أورا في بريشتينا، يوغوسلافيا (كوسوفو الحالية) من والدين ألبانيين فوالدتها، فيرا هي طبيبة نفسية، ووالدها، هو خبير اقتصادي وصاحب حانة.











لدى أورا شقيقة أكبر منها اسمها إيلينا، وهي من طاقم إدارتها، ولديها أخ أصغر.









تريتا ساهاتشيو، واسمها مشتق من الكلمة التركية saatçi، والتي تعني "صانع الساعات"، لكن والديها لاحقا أضافا أورا إلى لقب العائلة والذي يعني "الوقت" باللغة الألبانية لأن لفظها أسهل.









غادرت عائلتها كوسوفو لأسباب سياسية، بسبب اضطهاد الألبان وانتقلت إلى لندن عام 1991، نشأت في غرب لندن وتخرجت في مدرسة الفنون المسرحية ثم بدأت مسيرتها الفنية.









في مايو عام 2012، صدرت ريتا أورا أغنيتها الأولى المنفردة "آر. آي. بي" من ألبومها الأول أورا، الذي وصل إلى المركز الأول على الرسم البياني للمملكة المتحدة.









