إحالة دعوى رئيس الزمالك ضد الأولمبية لهيئة مفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، إحالة دعوى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإلزام إدارة نادي الزمالك، بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، بدلًا من مرتضى منصور، الذى تم إيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، لهيئة مفوضي الدولة، وحددت جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى بعد إعداد تقرير بالرأى القانونى فيها من قبل هيئة مفوضى الدولة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
ولم يحضر مرتضي منصور جلسة اليوم ومنع أفراد أمن مجلس الدولة دخول أي من وسائل الإعلام للقاعة كما حدث في الجلسات السابقة من نظر الطعن.