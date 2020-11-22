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رياضة

إحالة دعوى رئيس الزمالك ضد الأولمبية لهيئة مفوضي الدولة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 01:01 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، إحالة دعوى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإلزام إدارة نادي الزمالك، بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، بدلًا من مرتضى منصور، الذى تم إيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، لهيئة مفوضي الدولة، وحددت جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى بعد إعداد تقرير بالرأى القانونى فيها من قبل هيئة مفوضى الدولة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

ولم يحضر مرتضي منصور جلسة اليوم ومنع أفراد أمن مجلس الدولة دخول أي من وسائل الإعلام للقاعة كما حدث في الجلسات السابقة من نظر الطعن.
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