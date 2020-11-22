بالصور.. أمن القاهرة يشن حملة ليلية على منطقتي المعادي والزمالك لإعادة الانضباط للشوارع

شن رجال أمن القاهرة حملة مكبرة ليلية استهدفت منطقتي المعادي والزمالك، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى العمل على تحقيق الانضباط بالشارع المصري.





ويأتي ذلك في إطار جهود مديرية أمن القاهرة للحفاظ على المظهر الحضاري بشوارع العاصمة وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات وغلق كافة الأنشطة المخالفة وإزالة المعوقات التي قد تؤثر في الحركة المرورية بالشوارع والميادين والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي لكافة المخالفات منعًا لتفاقمها.





وأوضح مصدر أمني أنه بعد أيام من القيام بحملة مكبرة بمنطقة المعادي، تم شن حملة ليلية مكبرة بمنطقة الزمالك التابعة لقسم شرطة قصر النيل، بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، حيث قامت الحملة بضبط العديد من المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها وإحالتها المخالفين للنيابة العامة.





وعززت تلك الحملة من شعور المواطنين بالأمن والأمان وساعدت على تحقيق السيولة المرورية وقدم أهالي المنطقة الشكر لأجهزة الأمن على الجهود التي قاموا بها.





وسوف تتواصل الحملات بكافة مناطق العاصمة لتحقيق أمن وأمان المواطنين.





واستكمالا لجهود أجهزة الأمن فى الإصرار على عودة الانضباط للشارع المصري، يشن رجال أمن القاهرة مساء اليوم الأحد حملة موسعة على منطقتي الرحاب ومدينتي، فى محاولة لإعادة الانضباط.





ويأتي ذلك بعد أن رصدت أجهزة الأمن العديد من المخالفات من خلال المتابعة الميدانية، حيث وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بشن حملة مكبرة على منطقتي الرحاب ومدينتى تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف مناطق بشكل يومي لإعادة الانضباط فيها.





وفى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 185 قطعة سلاح نارى، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 79941 حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.





وفى مجال المرور، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور بأشراف اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4147) مخالفة مرورية متنوعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.