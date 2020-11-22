شاهد .. محافظ الغربية يكشف استعدادات الأحياء لمواجهة الأمطار

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، إن الأمطار التي سقطت في محافظة الغربية هي أمطار خفيفة حتى الآن ، لذلك لا تستدعي القلق ، مشيرًا إلى أن الأمطار بدأت السقوط في يوم 6 من شهر نوفمبر حتى يوم أمس ، ما بين أمطار خفيفة إلى أمطار متوسطة .





وأضاف " طارق رحمي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباحك مصري " بفضائية " MBC MASR2 " ، أن هناك يوم أو يومين فقط التي سقطت فيها أمطار غزيرة ، ولكن كانت الأمطار لفترات قصيرة لذلك لم تحدث تجمعات مياه في الشوارع .





وتابع محافظ الغربية ، أنه منذ بداية الشتاء ، تم تجهيز لجنة أزمات ، وتشكيل غرفة عمليات في الديوان داخل المحافظة ، والذي يضم كل الجهات المختصة ، سواء في الكهرباء أو الصرف الصحي ، والإسعاف ، ورؤساء مراكز المدن ، والصحة ، والتضامن الاجتماعي ، والشباب والرياضة ، وكل من له علاقة بإدارة أزمة السيول يتواجد في هذه الغرفة .





وأوضح "رحمي"، أنه لم تحدث تجمعات مياه حتى الآن، مؤكدًا وجود غرفة عمليات للاستعداد لأي طوارئ، وإبلاغ الجهات المختصة بأي تجمعات مياه، خاصة في الأنفاق والشوارع الكُبرى.





وأشار إلى أن بعض الأهالي تقدموا للمساعدة، لذلك تم وضع خطة استعدادًا للتحرك فور سقوط الأمطار وحدوث تجمعات مياه في الأماكن الحيوية داخل المحافظة.





وأكد أن هناك جولات يومية يتم توجيهها داخل المحافظة للتأكد من تقديم الخدمات بشكل مناسب للمواطنين، والتأكد من عدم وجود تراكم المياه، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا وجود الجهات التنفيذية بالشارع على مدار الـ 24 ساعة.





ولفت إلى أن التواصل في محافظة الغربية يكون عن طريق غرفة العمليات مباشرة، بالإضافة إلى وجود خطوط لـ "واتس آب" موجودة لخدمة المواطنين على مدار الـ 24 ساعة، مشيرًا إلى جهود الجهات التنفيذية في الشارع والذي يُسرع من الإبلاغ عن وجود أي تجمعات مياه.





كما تشهد الأحوال الجوية، خلال الـ 48 ساعة القادمة وتحديدًا حتى يوم الأحد، تراجعا طفيفا في درجات الحرارة، فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بمحافظات الصعيد.