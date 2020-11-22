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سيارات

نيسان تفكر بالمنافسة في قطاع السيارات البيك آب الكهربائية

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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محسن مجدي
يشهد قطاع السيارات البيك اب الكهربائية منافسة كبيرة بين صانعي السيارات حول العالم ، حيث يشير تقرير جديد إلى أن نيسان تتطلع إلى تطوير تيتان كهربائية بالكامل، وخطط مجموعة "جنرال موتورز" لتوسيع نطاق إنتاج سياراتها الكهربائية بشكل كبير وإنفاق المزيد من الأموال على ذلك مقارنة بما كان مخططا لها سابقا.

وقالت ماري بارا، الرئيس التنفيذي للمجموعة كما ورد في الاقتصادية، إنه بحلول نهاية 2025، ستكون 40% من سيارات الشركة من الولايات المتحدة تعمل بالبطاريات.

وتخطط جنرال موتورز لتقديم 30 طرازا كهربائيا حول العالم بحلول ذلك الوقت، وستتم زيادة الاستثمارات في السيارات التي تعمل بالبطاريات بمقدار الثلث إلى 27 مليار دولار.

وفي حين أن التفاصيل لا تزال قليلة، إلا أنه من المقرر أن تستمد بيك اب ألفا قوتها من أربعة محركات كهربائية بقوة مشتركة تبلغ 1,000 حصان، وستتسارع السيارة من 0 إلى 96 كلم في أربعة ثواني، قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 193 كلم، ويعتقد أنها ستملك نظام دفع على جميع العجلات ونطاق يزيد عن 483 كلم لكل شحنة، ومن المقرر استخدام غطاء TerraVis الشمسي من Worksport للمساعدة في شحن السيارة عندما يتم ركنها في الشمس.

تقول المصادر أن هذه مجرد مناقشات، ومن المُمكن أن تتوقف قبل توقيع الصفقة، لكن من المثير للاهتمام أن تفكر نيسان في بناء نسخة كهربائية بالكامل من تيتان، فالجدير بالذكر أن مبيعات تيتان في الولايات المتحدة ظلت تنخفض، حيث بلغ 31,514 سيارة في 2019، ويتوقع أن يكون أسوأ من ذلك في 2020، حيث باعت الشركة 19,403 سيارة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

وبالنظر إلى أن سيارات البيك اب من فورد وجنرال موتورز تباع بمئات الآلاف، فمن الصعب معرفة سبب محاولات نيسان هذه، وبالرغم من ذلك، فيمكن لشراكتها مع Hercules أن تسمح لهم بتقديم بيك اب كهربائية بسعر رخيص نسبيًا مقارنة بتطوير السيارة من البداية.

والجدير بالذكر انه تواترت أنباء تفيد أن نيسان nissan تبحث عن مشتري لحصتها في أسهم شركة ميتسوبيشي mitsubishi المقدرة بـ 34%، أو على الأقل جزء كبير منها .
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