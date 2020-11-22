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مرأة

بعد تصدرهما الترند.. شاهد صورا خطفت الأنظار بين دينا الشربيني وعمرو دياب

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:35 م
دينا الشربيني وعمرو
دينا الشربيني وعمرو دياب
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حياة عبد العزيز
تصدر خبر انفصال الفنان الكبير عمرو دياب عن زوجته الفنانة دينا الشربيني المشهد بعد نشوب خلاف علني بينهما في أحد الكافيهات، وفقا لشهود عيان.

وتألق الطرفان خلال الفترة الماضية في مجموعة من الصور الرومانسية التي خطفت أنظار الجميع، وجعلتهما من الكابل المفضل لدى الجمهور في الوسط الفني.

وتميزت دينا الشربيني بالإطلالات الجذابة التي تبرز جمالها وجذابيتها، كما انها تلفت الأنظار بخصلات شعرها المموج الذهبي.

وعلم "صدى البلد" من مصدر مقرب من الثنائي الفني الشهير أنه لم يحدث بينهما انفصال مثلما تردد، لافتا إلى أن الأمر اقتصر على ترك دينا الشربيني لمنزل الهضبة لبضعة أيام، ما يبرر غياب أي صورة تجمعهما منذ آخر ظهور لهما في مهرجان الجونة السينمائي منذ قرابة شهر.

وأضاف المصدر أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يطلقا ومازالا زوجين حتى الآن.

وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابها بموقع "إنستجرام"، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وآخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم "إنستجرام"، وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية "ناي".

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كان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي التي انتهت فعالياته الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل"، وذلك عبر تطبيق "أنغامي" وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.

كان عمرو دياب طرح منذ فترة أغنيته الجديدة "أهي أهي"، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

يذكر أن أحدث أعمال دينا الشربينى مسلسل "لعبة النسيان"، والذى عرض فى رمضان الماضى 2020 وشارك فى بطولته مصطفى فهمى.

وتدور أحداث المسلسل حول استيقاظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.

وتنتظر دينا الشربينى عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذى تشارك فى بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.
بعد تصدرهما الترند.. شاهد صورا خطفت الأنظار بين دينا الشربيني وعمرو دياب
بعد تصدرهما الترند.. شاهد صورا خطفت الأنظار بين دينا الشربيني وعمرو دياب
بعد تصدرهما الترند.. شاهد صورا خطفت الأنظار بين دينا الشربيني وعمرو دياب
بعد تصدرهما الترند.. شاهد صورا خطفت الأنظار بين دينا الشربيني وعمرو دياب
بعد تصدرهما الترند.. شاهد صورا خطفت الأنظار بين دينا الشربيني وعمرو دياب
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