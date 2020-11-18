أخبار الفن.. محامي رامي صبري يكشف تفاصيل تغريمه 336 ألف جنيه.. عمرو دياب يشكر تركي آل شيخ بسبب موقف إنساني

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها

محامي رامي صبري يكشف تفاصيل تغريمه 336 ألف جنيه

اصدرت محكمه جنح التهرب الضريبي المنعقده في التجمع الخامس برئاسة المستشار معتز صادق وعضوية احمد عبد العليم وكيل النيابة العامه وسكرتاريه وسام حنفي، في جلسة محاكمه الفنان رامي صبري لاتهامه بالتهرب الضريبي من سداد مبلغ مليون و ربعمائه و اربعه و اربعون الف جنيه للضرائب العامه و اكتفت بتغريمه مبلغ 336 الف جنية فقط لاغير واستبعدت تهمه التهرب من الضريبة المستحقة.

ولا يهمني.. محمد رمضان ينشر صورة من داخل طائرته الخاصة..شاهد

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

سلوى عثمان لـ صدى البلد: كنا سنصور «أسود فاتح» في مرفأ بيروت يوم الانفجار.. فيديو

عبرت سلوى عثمان عن سعادتها بطرح أسود فاتح، وقالت أن كل من شاهده أبدى إعجابه به.

بسبب موقف إنساني.. عمرو دياب يشكر تركي آل شيخ

نشر المطرب عمرو دياب صورة تجمع المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والمنتج حمادة إسماعيل، عبر حسابه الشخضي على «تويتر».

بعد إعلان عرضه في مهرجان القاهرة.. إطلاق البوستر الرسمي لفيلم الرعب عمار

انطلق البوستر الرسمي لفيلم الرعب عمّار للمخرج محمود كامل، وهذا بالتزامن مع الإعلان عن عرضه العالمي الأول ضمن عروض منتصف الليل بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42 والتي ستقام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر القادم.