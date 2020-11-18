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فن

ولا يهمني.. محمد رمضان ينشر صورة من داخل طائرته الخاصة..شاهد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:01 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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ميرنا محمود
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر محمد رمضان فى طائرته الخاصة وعلق قائلا : ولا يهمني. 

وحقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 48 مليونا و724 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي. 

ويشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. 

والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

وتقول كلمات الأغنية "هقولك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير ..  مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

يُذكر أن أحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.

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