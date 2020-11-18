محامي رامي صبري يكشف تفاصيل تغريمه 336 ألف جنيه

اصدرت محكمه جنح التهرب الضريبي المنعقده في التجمع الخامس برئاسة المستشار معتز صادق وعضوية احمد عبد العليم وكيل النيابة العامه وسكرتاريه وسام حنفي، في جلسة محاكمه الفنان رامي صبري لاتهامه بالتهرب الضريبي من سداد مبلغ مليون و ربعمائه و اربعه و اربعون الف جنيه للضرائب العامه و اكتفت بتغريمه مبلغ 336 الف جنية فقط لاغير واستبعدت تهمه التهرب من الضريبة المستحقة.
و جاء ذلك لما اثارة دفاع الفنان رامي صبري المستشار مصطفي جوده المحامي ، حيث اثبت للمحكمه عدم انطباق مواد الاتهام الواردة بالاوراق وهي/3 و 32 /1 و 131 و 133 من قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل و اللائحة التنفيذية .
و دفع المستشار مصطفي جوده بعدم ثبوت ارتكاب جريمة التهرب اعمالًا لنص المادة 304 (أ) من قانون الاجراءات الجنائية .
كما طعن محامي الدفاع علي التقارير المدرجة بالاوراق من مفتشي الضرائب او الخبير المحاسب التابع لوزراة العدل المختص لعدم وجود اي مستندات قطعية تثبت صحة تقاريرهم و ما هي الأ تقارير جزافية ليس لها اي اساس من الواقع المهني مما ادي الي عدم اطمئنان المحكمه لما تقدم من مستندات.