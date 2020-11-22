تعقيم المقار الانتخابية بالأقصر قبل انطلاق جولة الإعادة غدا.. صور

استعدادات محافظة الأقصر لاجراء مرحلة الاعادة لانتخابات مجلس النواب على مدار يومى الاثنين والثلاثاء وانتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر من اعمال رش وتعقيم لجان الاقتراع بأشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز .

وأوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية ان عدد لجان الاقتراع داخل نطاق المركز يبلغ 8 لجان موزعة على المركز .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالاستعداد وتجهيز كافة مقار اللجان الانتخابية لإجراء إنتخابات مجلس النواب فى مرحلة الاعادة .

وكان قد أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي ستعقد على مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، حيث وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.





كما وجه المحافظ، بتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية والتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الإنتخابية، ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية، وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين و توفير كراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت.





كما أكد محافظ الأقصر، على تطهير وتعقيم المقار الانتخابية ومحيطها، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع التأكيد على التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات، مع توفير كل سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.





وأوضح محافظ الأقصر ، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.





يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبًا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.

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وتجرى جولة الإعادة في الإنتخابات بالنظام الفردي بمحافظة الأقصر، بين 6 مرشحين، يتنافسون على 3 مقاعد في 3 دوائر إنتخابية بالمحافظة، حيث يفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في كل دائرة.