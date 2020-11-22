بسبب الغياب.. إحالة 54 طبيبا وممرضا للتحقيق بالوحدات الصحية بالقناطر الخيرية

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حملة متابعة مكبرة على الوحدات الصحية وقام هشام سليمان نائب رئيس المركز والمدينة بالمرور والمتابعة على الوحدات الصحية بقرى "المنيرة والحوالة وكفر الشرفا وشبرا شهاب".





وكشفت الحملة غيبا 54 من العاملين بالوحدات الصحية منهم 31 طبيب و23 ممرض وإدارى وتم إعداد مذكرة وعرضها على مدير الإداره الصحية بالقناطر الخيرية والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين عن العمل بدون إذن ولعدم تكرار مثل ذلك مستقبلا ولحسن سير العمل وانضباطه حفاظا على أرواح المرضى فى ظل وباء كورونا.





من ناحية اخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر ، حملة لتطهير الترع بمختلف مناطق المدينة ، وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.





وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، ان الحملة استهدفت رفع ناتج التطهير من علي جانبي ترعه كفر منصور بقري الوحدة المحلية بقرية أسنيت حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من كورونا من خلال رفع ناتج التطهير والنظافة العامة بصفة مستمرة.





وقال رئيس المركز والمدينة أننا نستهدف من حملة رفع ناتج التطهير من على جانبى الترع والمصارف الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين ومواجهة فيروس كورونا بالنظافة والتطهير بصفة مستمرة.





وشدد رئيس المركز والمدينة على مسئولى الرى بعدم إلقاء ناتج التطهير على جانبى الطرق والمصارف والتخلص منه فورا بعيدا عن الكتله السكانية وجانبى الترع والمصارف من أجل بيئة ومجتمع نظيف وحفاظا على البيئة وصحة أهالينا المواطنين.





وكان قطاع الكهرباء بمحافظة القليوبية قد اعلن أنه تقرر فصل التيار الكهربائى عن 4 قرى بمدينة شبين القناطر اليوم الأحد لأعمال الصيانه الدوريه علي محولات القليوبيه





أكدت المهندسة امال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية انه تم رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائيه استعدادا لفصل الشتاء ومواجهة العواصف والأمطار وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء فى المحافظه بشكل عام 470 مليون جنيه.





وأشارت الى أنه تم صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة وناشدت المواطنين الحفاظ عليها وعدم إتلافها.