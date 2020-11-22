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تعليم

وزير التعليم: لو المدارس قفلت محدش هينجح بنصف منهج وبلا امتحانات

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:24 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التعليم تلتزم بالتنسيق التام مع وزارة الصحة و مع مستشار الرئيس ولجنة ادارة الازمات برئاسة رئيس الوزراء بشأن حماية الطلاب والمعلمين والاداريين من مستجدات فيروس كورونا .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له : الوضع الحالي لا يقودنا لإتخاذ قرار بـ إغلاق المدارس ، و سنكتفي بالضوابط التي وضنعناها وأعلناها في اول العام الدراسي الحالي ، للتعامل مع الفصول التي تظهر فيها حالات كورونا

وأضاف وزير التربية والتعليم : الامور إلى حد كبير مستقرة ، واعداد الاصابات قليلة مقارنة بإجمالي اعداد الطلاب والمعلمين والاداريين في مدارس جمهورية مصر العربية  ، ولكن المشكلة أن بعض اولياء الامور لا يبلغوا عن مرض ابناءهم ويرسلونهم للمدارس ، كما أن بعض المدارس لا تعلن عن الحالات الموجودة لديها لكن الوزارة ترصد كل ذلك بمتابعة لحظية ، و بشكل عام الاحوال منتظمة

واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تصريحاته قائلا : لو وصلت الامور للاغلاق في الدولة كلها بسبب تطورات وضع فيروس كورونا في مصر ، ففي هذه الحالة نطمئن الجميع بأن لدينا العدة التي تسمح بإستكمال المحتوى التعليمي في هذه الظروف من خلال القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية ، فلا داعي للقلق حاليا طالما نحن ملتزمون بالاجراءات الاحترازية والمدارس تنفذها بتعاون اولياء الامور

وأكد وزير التربية والتعليم أن الدولة بأكملها ترصد تطورات وضع كورونا في المدارس ، قائلا : لو استجد في الامر ما يستدعي اي اجراء اضافي لن نتأخر

وحذر وزير التربية والتعليم من وجود بعض الناس الذين يستهدفون ايقاف الحياة في مصر ، ولذا يحاولون دائما اثارة الجدل والقلق والبلبلة بين الاهالي بشأن ظهور حالات كورونا في المدارس بشكل أكبر من الواقع  .

 وقال وزير التربية والتعليم : نؤكد أن الاغلاق لن يكون في مصلحة اولياء االامور ولا الطلبة ، لان الوزارة مصممة على إستكمال المحتوى التعليمي ثم التقييم لكل الطلاب مهما كانت الظروف.

وأضاف وزير التربية والتعليم : من يعتقد أنه في هذه الظروف سيتم اغلاق المدارس لينجح الطلاب بلا امتحانات او تقييمات ، فنؤكد له أن هذا لن يحدث ، و "لو المدارس اتقفلت وماكملناش الطالب هايفضل في نفس السنة للسنة الجاية وماحدش هينجح بنص المنهج .

وأوضح وزير التربية والتعليم أن من يخاف من كورونا يمكنه ان يختار من الاختيارات التالية : إما ان يحول إلى نظام المنازل ليتعلم بنفسه من المنزل ثم يؤدي الامتحان اخر السنة ، أو أن يختار ألا يذهب للمدرسة ولا يدخل الامتحان ليؤجل العام الدراسي كله للعام التالي 
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