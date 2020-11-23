وزير الشباب والرياضة يفتتح ملاعب جامعة حلوان بعد تطويرها





كما انه من المقرر ان يتم عقد ندوة بعنوان لا للتعصب .. مصر اولا، بحرم الجامعة بعين حلوان داخل مسرح مجمع الفنون والثقافة بحضورهما فى تمام العاشرة صباح اليوم.





جدير بالذكر انه أطلقت كلية التربية بجامعة حلوان خطة الأنشطة الطلابية الالكترونية، التي يتم تنفيذها إلكترونيًا في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تركّز الأنشطة على الجوانب الثقافية والاجتماعية والفنية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.





وأوضح الدكتور إيهاب حمزة، عميد الكلية، أن خطة النشاط الطلابي يتم فيها توظيف الوسائط التكنولوجية ومنصات التواصل الاجتماعي لإشراك أكبر عدد ممكن من الطلاب.

وأفاد الدكتور حسام حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بأن الخطة تتضمن عدد من الفعاليات الطلابية التي تتمثل في مسابقة المعلومات العامة، ومسابقة "الصوت الذهبي" ومسابقة "أفضل صورة للحرم الجامعي"، ومنتديات القصة القصيرة، والشعر، والأعمال الفنية، ومسابقة الشطرنج الالكتروني، وغيرها من الفعاليات التي من شأنها أن تدخل روح المرح والبهجة على الحياة الطلابية في ظل التباعد الاجتماعي.

ويتم تنفيذ الأنشطة تحت اشراف رائد اللجنة الثقافية، الدكتورة رشا شرف، وإدارة رعاية الشباب بالكلية، والجدير بالذكر أن فعاليات الأنشطة الرياضية والعلمية مستمرة بالتوازي مع النشاط الالكتروني.

يفتتح اليوم الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ملاعب الجامعة بعد تطويرها بحضور كرم جبر رئيس الهئية الوطنية للاعلام.