ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو بالبرلمان: خفض سعر الفائدة 0.5% يزيد معدل البطالة ويهدد الأمن والسلم المجتمعي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
قالت الدكتور بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، عضو مجلس النواب، ان قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 0.5 % على الايداع والقروض، لا بد من  تحديد الهدف منه قبل تفعيله، لأن في حالة خفض سعر الفائدة من أجل دعم الأستثمار وإن وصل سعرها تحت الـ 1%، يظل مؤشر الاستثمار ساكنا دون تحرك، حيث يعود ذلك لعدة أسباب من بينها الأفراد التي تعتمد على عائد الفائدة، مما يسبب ذلك في خفض العائد المادي الذي يرجع للمودع من الفائدة.

وأضافت الخبيرة المصرفية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ابن البلد" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد الاطرش" على فضائية الحدث اليوم،  ان قرار البنك المركزي  بتخفيض سعر الفائدة من الفترض أن يتم تحديده على حسب الطلب في السوق، ومن هنا فإن خفض سعر الفائدة مع قلة الشراء تتسبب في حدوث ركود ثم كساد في السوق.

 وأضافت "فهمي" أن قرار خفض سعر الفائدة يؤثر سلبًا على القوة الشرائية، وعلى الطلب بالتبعية على السلع والمنتجات، مما يؤثر سلبًا على قدرة المصانع والمنتجين للسلع على بيع منتجاتهم في السوق المحلي، خاصة في ظل صعوبة التصدير نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حيال انتشار فيروس كورونا، مما يدفع الشركات للتخلي عن العمالة وبالتبعية ارتفاع معدلات البطالة، مما يُشكل ضغطًا علي الأمن والسلم المجتمعي .


  وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تخفيض الفائدة بدعوى زيادة الاستثمار في هذه الظروف غير فعال، وذلك لأن هناك دول الفائدة بها وصلت للسلب ولم يتحرك الاقتصاد، مؤكدة على ضرورة صرف إعانة بطالة لكل من يستحق، وذلك لتفعيل الطلب في السوق ومن ثم حماية المستثمرين في مصر من مواجهة ظروف قاسية، وحماية المصريين من دخول السوق في مرحلة ركود ثم كساد، وأثرها السلبي على السلم والأمن المجتمعي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هاني توفيق يتوقع تخفيض البنك المركزي لـ سعر الفائدة ويكشف عن الفوائد

قبل حسم البنك المركزي لأسعار الفائدة.. خبراء يكشفون عن توقعاتهم ويوضحون الأسباب

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة "إيداع وإقراض" 0.5%.. برلمانيون: يساهم فى ضخ استثمارات جديدة.. وتقليل نسبة الدين على الحكومة

غرفة المنيا التجارية: قرار المركزي بخفض الفائدة يدفع عجلة الإنتاج ويعزز الاستثمار

رمسيس: خفض أسعار الفائدة يساعد الدولة على تحقيق فائض في الموازنة العامة

برلمانية تطالب بالتراجع عن قرار تخفيض الفائدة: يخلق حالة كساد

ترشيحاتنا

بتكلفة 30 مليار جنيه.. وزير الاتصالات: رفع سرعة النت 6 أضعاف ..فيديو

كورونا يضرب اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة

الإنترنت مجانا.. مفاجأة وزير الاتصالات للطلبة ..فيديو

بـ الكاجوال.. رشا مهدي تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

حكيم يرد على محمد رمضان بصورة نادرة مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

رسميا.. لجنة التظلمات تؤيد تغريم أحمد الشناوي ٨ ملايين جنيه لصالح الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها الزنجبيل.. مجموعة زيوت نباتية تخلص من الوزن الزائد في أيام

أبرز فوائد تناول الرمان على الريق

مقارنة بين سيارة kia carens 2011 و kia carens 2020