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محمد جاد: الوطنية للانتخابات تسلم المشرفين حقيبة مستلزمات طبية.. فيديو

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:04 ص
الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد
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البهى عمرو
قال الإعلامي  محمد جاد، إن انتخابات الإعادة فى انتخابات مجلس النواب تنطلق اليوم الاثنين فى 13 محافظة،لافتا إلى أن 8000 قاض يشرفون على تلك الانتخابات الخاصة بجولة الإعادة للمرحلة الأولى.

وأضاف جاد، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية بشكل عام تتم فى ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا".

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتسليم كل قاض حقيبة بها مجموعة من المستلزمات الطبية والوقائية، مثل الكمامة والكحول والمطهرات،مشيرا إلى أن الانتخابات تجرى فى أجواء آمنة في منظومة متكاملة.

وسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم رئيس محكمة النقض القضاة المشرفين على اللجان حقيبة تحتوى كل المستلزمات الطبية الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومنها الكمامات الطبية والكحول والقفازات اليدوية .

وتنطلق عمليات التصويت فى ماراثون جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالداخل، اليوم الاثنين داخل 13 محافظة لاختيار 109عضوا بالبرلمان لم يتمكنوا من حسم مقاعدهم من الجولة الأولى .

وتشهد في محافظة الجيزة الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة البدرشين، وفي محافظة الفيوم في دائرة سنورس بين 6 مرشحين، ودائرة أطسا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبشواي بين 4 مرشحين.

وتشهد محافظة بني سويف جولة إعادة في دائرة ناصر بين 4 مرشحين، وفي دائرة بني سويف بين 4 آخرين، وفي دائرة ببا بين 6 مرشحين، وفي دائرة إهناسيا بين مرشحين اثنين.

كما تشهد محافظة المنيا في دائرة ملوي بين 6 مرشحين، وفي دائرة مغاغة بين 8 مرشحين، وفي دائرة غرب سمالوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أول المنيا بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو قرقاص بين 4 مرشحين.

وفي محافظة أسيوط، في دائرة أول أسيوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو تيج بين 4 مرشحين، وفي دائرة القوصية بين 8 مرشحين، وفي دائرة الفتح بين 6 مرشحين.

وفي محافظة الوادي الجديد، تجرى جولة الإعادة بين مرشحين بدائرة الداخلة، واثنين آخرين بدائرة الخارجة، فيما تجرى جولة الإعادة في محافظة سوهاج بين 6 مرشحين بدائرة طهطا، وفي دائرة سوهاج بين 4 مرشحين، وفي دائرة دار السلام بين مرشحين اثنين، وفي دائرة جرجا بين 4 مرشحين وفي دائرة أخميم بين 4 مرشحين، وفي دائرة المنشأة بين مرشحين اثنين، وفي دائرة المراغة بين اثنين آخرين، وفي دائرة البلينا بين 4 مرشحين.

وتجرى جولة الإعادة في محافظة قنا، بدائرة نجع حمادي بين 6 مرشحين، وفي دائرة قوص بين 4 مرشحين، وفي دائرة قنا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبو تشت بين 4 آخرين.

وفي محافظة الأقصرتجرى الإعادة بين مرشحين اثنين في دائرة إسنا، وبين اثنين في القرنة، واثنين في دائرة الأقصر، فيما تشهد محافظة أسوان جولة الإعادة بدائرة نصر النوبة بين مرشحين اثنين، واثنين آخرين في دائرة كوم أمبو، وفي دائرة أول أسوان بين 4 مرشحين، وفي دائرة أدفو بين مرشحين اثنين، وفى الإسكندرية بين 4 مرشحين في دائرة محرم بك، وبين 8 مرشحين بدائرة أول المنتزة، وبين 6 مرشحين بدائرة أول الرمل، و4 مرشحين في دائرة سيدي جابر، و4 مرشحين بدائرة الدخيلة.

وتشهد محافظة البحيرة جولة الإعادة بدائرة كوم حمادة بين 4 مرشحين، وبدائرة كفر الدوار بين 6 مرشحين، وبدائرة دمنهور بين 6 آخرين، وبدائرة حوش عيسي بين مرشحين اثنين، وبدائرة أبو حمص بين 4 مرشحين، وبدائرة أبو المطامير بين 4 مرشحين، وبدائرة إيتاي البارود، بين 4 آخرين، وبدائرة المحمودية بين 4 آخرين، وبدائرة الدلنجات بين مرشحين اثنين، وفي محافظة مطروح بدائرة مطروح بين مرشحين اثنين، وبدائرة الحمام بين اثنين آخرين.

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