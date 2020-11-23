رئيس جامعة المنصورة يكرم الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بمستشفى الباطنة التخصصي لجهودهم خلال جائحة كورونا

قام الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الإثنين، بتكريم ممثلين عن مختلف الأقسام الطبية وأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريضية والفنيين والعاملين بكل القطاعات بمستشفى الباطنة، تقديرا لجهودهم فى تقديم الخدمات الطبية رغم انتشار فيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتور تامر أبو السعد، القائم بأعمال عميد كلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور مها ماهر مدير المستشفى، الدكتور حازم حكيم نائب مدير المستشفى ورؤساء الأقسام وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس.



أشاد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بجهد كل العاملين بمستشفى الباطنة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا وخاصة فريق الترصد ومكافحة العدوى.



وأشار إلى حرص قيادات الجامعة على الذهاب لكل مستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية، للثناء على جهد كل العاملين بها فى مواجهة هذا الفيروس.





ووعد رئيس الجامعة بتقديم الدعم لكل مستشفيات جامعة المنصورة ومراكزها الطبية للاستمرار في التصدي بفاعلية لفيروس كورونا المستجد.





ووجهت الدكتورة مها ماهر الشكر لكل الجهود المقدمة من الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بكل أقسام مستشفى الباطنة والعمل على استمرار الخدمة الطبية للمرضى فى مواجهة هذا الفيروس.





كما سبق وأن قام الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، الأربعاء الماضى، بتكريم أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريضية والفنيين والعاملين بكل قطاعات مستشفى الجامعة الرئيسى تقديرا لجهودهم في تقديم الخدمات الطبية رغم انتشار فيروس كورونا المستجد الذى تسبب في إصابة ووفاة عدد منهم، تم التكريم بمدرج الدكتور إبراهيم أبوالنجا بكلية الطب جامعة المنصورة.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتور تامر أبو السعد القائم بأعمال عميد كلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين بأقسام مستشفى جامعة المنصورة الرئيسى، وأسر كل من الدكتور طارق الجمل نائب مدير مستشفى جامعة المنصورة الرئيسى السابق وعلية شعبان عطا فنية تمريض بالمستشفى وزكى فريد زكى فنى بالإدارة الهندسية بالمستشفى الذين توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



فيما أشاد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بجهد كل العاملين بمستشفى جامعة المنصورة الرئيسى وخاصة فريق الترصد ومكافحة العدوى وقسم العزل في التصدى لفيروس كورونا المستجد رغم صعوبة مواجهة مرض لا نعرف أبعاده تسبب في إصابة ووفاة عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والفنيين والعاملين بالجامعة.



وأشار إلى تكريم مجلس جامعة المنصورة للجنة العلمية التى شكلتها الجامعة منذ عدة أشهر للتصدى لفيروس كورونا المستجد وإلى حرص قيادات الجامعة على الذهاب لكل مستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية للثناء على جهد كل العاملين بها في مواجهة هذا الفيروس.



