تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب بسبب كورونا .. اعرف التفاصيل

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قررت في اجتماعها الأول الذي انتهى منذ قليل، تأجيل المعرض إلى يونيو 2021.









وأضاف عبده، خلال برنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه رشا مجدي على قناة « صدى البلد»، أن الاجتماع انتهى منذ قليل، واتفقنا على تأجيل معرض القاهرة حتى يونيو 2021 وسيستمر الى يوليو.









وأوضح أن اللجنة الإدارية العليا للمعرض، استعرضت المستجدات المطروحة وتطورات فيروس كورونا، وأثرها على خريطة معارض الكتاب حول العالم، حيث تسببت الجائحة في إلغاء غالبيتها .









وتابع رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إننا في مصر مرتبطون بالناشرين الأجانب وليس المصريين فقط، ووجدنا أن هناك صعوبة كبيرة في التنقل بين الدول في حال إقامته بفصل الشتاء لذلك قررنا تأجيله إلى شهر يونيو، لافتا إلى أن اللجنة الإدارية اختارت يوم 30 يونيو حتى نبدأ في السنة المالية الحالية وندخل أيضا فيما بعدها.









كما أعلن سعيد عبده، أن دولة اليونان اعتذرت عن الحضور كضيفة شرف للمعرض بسبب ظروف وباء كورونا، مشددا على أن اللجنة الإدارية للمعرض، هدفها الأول هو الحفاظ على أرواح الناشرين والزوار الذين يبلغ عددهم 4 ملايين زائر.









وأتم عبده أن التأجيل لن يؤثر على المشتركين بل سيتيح الفرصة لمشاركة عدد اكبر، موضحا أن هناك مجموعة من الفعاليات ستساعد الناشر المصري، على التعبير عن نفسه خلال الفترة المقبلة.









في سياق متصل افتتح اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، معرض الكتاب بقصر ثقافة الحمراوين، رافقه رئيس قرية الحمراوين ورئيس قسم المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية.









جاء ذلك ايضا بحضور مدير عام فرع الثقافة بالبحر الأحمر وعدد من قيادات قصور الثقافة بالغردقة والقصير وقرية الحمراوين، وبعض من قيادات كنيسة العذراء مريم وشيوخ الأوقاف ولفيف من كبار أهالى القرية.









وعلى هامش الافتتاح نظم بيت ثقافة الحمراوين عددا من الفقرات تضمنت السلام الوطنى وتلاوة آيات من الذكر الحكيم وفقرات شعرية واستعراضية قدمتها فرقة القصير للفنون التلقائية، التي نالت إعجاب الحاضرين.









وأكد رئيس مدينة القصير على أهمية دور الثقافة في بناء الإنسان وخلق أجيال ذات عقلية ثقافية مستنيرة تسهم في بناء مصر، معربًا عن سعادته البالغه بتنظيم المعرض، الذي يضم عددًا كبيرًا من الكتب في المجالات المختلفة والمتضمنة العديد من إصدارات الهيئة، يتم بيعها للجمهور بأسعار مخفضة في متناول الجميع.









وفى سياق متصل صرحت مدير ثقافة الحمراوين، بأنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على أنه تم اختيار موقع المعرض بأماكن مفتوحة والتزام الحضور بارتداء الكمامات الواقية.









وفى لفتة إنسانية، قام نصر، بالمساهمة في شراء بعض الكتب وتقديمها كهدية لأحد الأطفال المتواجدين بمقر المعرض، حيث يأتى ذلك في إطار اهتمامه بصغار السن وترسيخ العلوم في ذاكرتهم.







