ترحيب عربي واسع بمخرجات قمة العشرين بقيادة الملك سلمان

أعرب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في استضافة وتنظيم ورئاسة قمة قادة دول مجموعة العشرين الاستثنائية، التي كرست حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورؤيته الثاقبة وحرصه على تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم وفي مقدمتها جائحة كورونا.













وأكد أن نجاح هذه القمة يأتي بالتوازي مع ما تشهده المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، من تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة في إطار رؤية المملكة الطموحة 2030م.









وثـمَّن عاليًا حرص خادم الحرمين الشريفين الدائم على خدمة القضايا العربية والإسلامية، وجهوده المخلصة في مجابهة التحديات العالمية وتعزيز التعاون الدولي، مما يعزز المكانة المرموقة والثقل الاقتصادي والسياسي الذي باتت تتمتع به المملكة.









كما أشاد مجلس الوزراء في دولة الكويت بالنتائج الإيجابية المهمة التي تحققت برئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين G20 التي عُقدت افتراضيا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمرة الأولى على مستوى المنطقة، وكان من شأنها إعادة الطمأنينة والأمل للشعوب وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية العصيبة التي يعيشها العالم جراء التداعيات المستمرة لفيروس كورونا وأثرها على اقتصاديات الدول وصحة وسلامة الإنسان .









وأوضح المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت أن نجاح المملكة في رئاسة اجتماعات هذه المجموعة يعكس الدور الحيوي الإيجابي الذي تقوم به على جميع المستويات، ويضاف إلى سجل إنجازاتها المشهودة إقليميا ودوليا، كما يجسد حرصها الصادق على حماية الإنسان في كل مكان.









وناقش مجلس وزراء الكويت اليوم عددا من الموضوعات التي تهم المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، ومنها الوضع الصحي ومستجدات الوضع خلال جائحة كورونا وتجنب مخاطره المحتملة والعبور إلى بر الأمان والعودة إلى الحياة الطبيعية, كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي .

















من جهته، ثمَّن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مخرجات قمة دول ‏مجموعة العشرين الافتراضية التي استضافتها المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء ‏في المجموعة وذلك على مدار يومي 21 و22 نوفمبر الجاري.









وأكد رئيس البرلمان العربي أن رئاسة المملكة العربية السعودية لهذه القمة، كان له الدور ‏الأكبر في تحقيق التوافق حول عدد من القضايا ذات الأولوية على الصعيد العالمي، وفي مقدمتها ‏اتفاق قادة دول المجموعة على دعم الدول النامية، وتمويل التوزيع العادل للقاحات الوقاية من جائحة فيروس كورونا وتعهدهم ‏بتقديم الدعم الكامل للفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، وإقرارهم مبادرة تعليق مدفوعات الدين ‏للدول الأكثر فقرًا حتى منتصف 2021م، والاتفاق على ضمان إبقاء طرق النقل مفتوحة وآمنة، ‏فضلًا عن اتفاق قادة المجموعة على ضرورة العمل المشترك لحماية كوكب الأرض ومواجهة ‏التحديات الناشئة عن التغير المناخي والحفاظ على البيئة لتحقيق اقتصاد قوي وشامل ومتوازن ‏ومستدام.‏





وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة في أن نتائج هذه القمة وتنفيذ قادة دول مجموعة ‏العشرين لتعهداتهم التي أعلنوا عنها خلال القمة، سيكون لها عظيم الأثر في تنسيق الجهود ‏العالمية في مكافحة جائحة كورونا وتخفيف آثارها الاقتصادية والإنسانية على الدول والشعوب ‏الفقيرة، وسرعة تعافي الاقتصاد العالمي وإعادة الاستقرار إلى الأسواق العالمية.‏





وأشاد رئيس البرلمان العربي بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في ‏استضافة وتنظيم ورئاسة هذه القمة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مؤكدًا ‏أن ما أنجزته المملكة العربية السعودية في الظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهده في هذا الشأن يعد فخرًا لكافة الدول والشعوب العربية.‏