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فن

عصام السقا في ندوة صدى البلد : كنت رافضا لشخصيتي في ربع قيراط .. تفاصيل

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:51 م
عصام السقا
عصام السقا
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان عصام السقا عن أنه كان رافضا تماما لشخصية خالد التى قدمها فى حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "الا انا" لعدم ادراكى ان الشخصية قد لا يصعب ان نشاهدها فى الحقيقة. 

واضاف عصام السقا فى ندوة "صدى البلد" : كنت فى صراع نفسى بسبب هذه الشخصية، ولكن بعد ان تحدثت مع عدد من المقربين منى ووجدت أن هذه الشخصية يمكن ان نراها فى الواقع بل ان الواقع مليئ بكثير من القضايا الاكثر تعقيدا من شخصية خالد، قررت أن اخوض التجربة. 

واشار السقا الى ان الشخصية فى البداية كانت تتسم بالتوازن خاصة بعد ان طلب خطوبة احدى الفتيات من اهلها ولكن تحولت الشخصية بعد أن راى شقيقتها ووقع فى حبها، وهنا قرر ان ينسحب ويتركهما ولا يتلون او يوقع بشقيقتها. 

وكان  عصام السقا قد شارك في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الذى تقوم ببطولته أسماء جلال، ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، رمزى لينر، أحمد كرارة، محمد يسرى، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، تامر هشام وناهد رشدى.

وقال عصام إنه يجسد دور شاب يدعى "يس" من أسرة فقيرة ويعمل فنان داخل أحداث العمل حيث تربطه علاقة عاطفية مع  نور والتي تجسدها الفنانة ميرنا نور الدين، وهو دور كوميدي رومانسي.

وأضاف  أنه يتعرض لعدة مشاكل التي تجعل حياته رأسا على عقب من خلال الأحداث التي يشاهدها الجمهور وقت عرض المسلسل، وأنه يقدم تلك الشخصية لأول مرة على مدار مشواره الفني بلوك جديد ومختلف عليه، مشيرة أنه بدأ تصوير مشاهده منذ عشرة أيام.

وتابع ، أن العمل به تفاصيل كثيرة سيجعل الجمهور متشوق لمشاهدته وقت عرضه على قناة ON خلال الفترة المقبل، حول قصة العمل التي تدور حول حياة أربع فتيات، وعلاقاتهم العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلاتهم وأحلامهم وطموحاتهم.

وأشار عصام أن طاقم العمل بأكمله يعمل بكل جهده حتى يخرج العمل في صورة جيدة، وأن المخرج مصطفى أبو سيف من أفضل الأشخاص الذين تعامل معه حيث ساعده في تقديم الشخصية بشكل مبهر ومختلف وأحب التعامل معه ولو عرض عليه العمل مرة أخرى سيوافق بدون تردد.

"حكايات بنات 5" تأليف نهال سماحة ومحمد عبد العزيز وماريان هانى وإشراف على الكتابة أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة المنتج طارق الجناينى وبطولة ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، رمزى لينر، أحمد كرارة، محمد يسرى، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، تامر هشام وناهد رشدى.

وينتظر عصام السقا عرض  فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسنى وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدوانى، والتي تدور قصته حول حالة نفسية تصيب "حسن"، الذى يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".   

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