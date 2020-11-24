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عبد الفتاح الديدي يكشف تفاصيل القطار المكهرب بالشراكة مع القطاع الخاص..فيديو

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:57 ص
قطار مكهرب
قطار مكهرب
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إبراهيم القادري
قال المهندس عبد الفتاح الديدي، رئيس مجلس إدارة الديدي جروب، المسئولة عن تنفيذ خط القطار الكهربائي الجديد، بالشراكة مع الحكومة، إن مصر تقدمت في مراكز انشاء الطرق، وأصبحت رقم 28 على مستوى العالم في انشاء الطرق وبالتالي هذا يساعدنا علي تنفيذ خطوط سكة حديد في مصر لنقل البضائع والمواطنين بسهولة، وهذا بالشراكة مع القطاع الخاص .

وأضاف الديدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ،: أننا نقوم بأنشاء خط مكهرب ضمن تحالف مصري وهذا يقلل الضغط علي قطارات مصر بأكملها ووقعنا أمس مذكرة التفاهم الأولي و سنقوم بربط غرب بورسعيد بأبوقير مرورا بالمنصورة الجديدة ودمياط حتي نصل الي ابو قير .

واوضح الديدي ، ان الخط سرعته 120 كيلو وهو خط مكهرب بالكامل وهذا الخط طوله 250 كيلوا ونحن من سيقوم بتنفيذ المشروع بالكامل وبعد فترة معينة يعود الخط بأكمله إلى الدولة المصرية .

وقد شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي توقيع إتفاقيتي تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع القطار الكهربائي (السـلام - العاشــر مـن رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) مع تحالف شركات أفيك الصينية، وذلك على هامش فاعليات اليوم الثاني الدورة الثالثة لمعرض تكنولوجيا النقل  (2020Trans Mea ).

وقام بتوقيع عقد المرحلة الثانية كل من الدكتور مهندس عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ويانج جينشان ( شركة افيك الصينية)  كما  قام بتوقيع عقد المرحلة الثالثة من المشروع  الدكتور مهندس عصام  والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن الجانب الصيني يانج جينشان (شركة افيك)  ولي ويدنج (شركة كريك).

وصرح وزير النقل أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع  والتى تمتد من محطة عدلي منصور وحتي محطة العاصمة الإدارية 1 بطول 66.3 كم وعــــــدد 11 محطة بقيمة 1.65 مليار دولار (ممولة من خلال قرض صينى بقيمة 1.2 مليار دولار والباقي من الخزانة العامة للدولة)، والمرحلة الثانية  والتى تمتد من محطة العاصمة الإدارية 1 حتي محطة العاصمة الإدارية 2 بطول 3.9 كم وعدد 1 محطة ( العاصمة الإدارية 2) بقيمة تقديرية 130 مليون دولار (ممولة من خلال قرض صينى بقيمة 60 مليون دولار والباقي من الخزانة العامة للدولة) وقد بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين (مدني – تشطيبات) 65% ، أما بالنسبة للمرحلة الثالثة والتى تمتد من محطة العاصمة الإدارية 2 جنوبًا حتى محطة المدينة الرياضية بطول 14.7 كم وشمالًا من محطة العاشر من رمضان 1 حتى محطة العاشر من رمضان 2 بطول 5.3 كم وبقيمة تقديرية 400 مليون دولار ( ممولة بالكامل من خلال قرض صيني) ويجري حاليًا تنفيذ الأعمال التمهيدية وجسات التربة حيث أنه من المخطط الإنتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بطول 90 كم و 16 محطة وإفتتاحه في إحتفالات أكتوبر 2021.
 
وأضاف الوزير أن القطار الكهربائي يحقق خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور/جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور والتى يجري حاليًا تنفيذ أعمال تطوير المنطقة حولها لتنفيذ مجمع نقل متكامل الخدمات على مساحة 15 فدان ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة (مترو الانفاق- القطار الكهربائي - السكك الحديدية (السويس / القاهرة والسوبرجيت وأتوبيس المطار - موقف الأتوبيس الترددي عدلى منصور / السلام) ، كما سيتبادل خدمة نقل الركاب مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2.وايضا سيتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع العلمين/ العين السخنة في محطة العاصمة الادارية للقطار الكهربائي السريع .
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