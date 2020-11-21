شمال سيناء: دراسة إنشاء عدايات أسفل الطرق في التقاطعات بمدن المحافظة

تمثل مشروعات الطرق في محافظة شمال سيناء أهمية كبيرة في مجال التنمية، حيث تتوقف عليها اقامة المشروعات التنموية والخدمية ، وتشجع على الإقامة في القري والعمل في مجال الزراعة .
وتدرس محافظ شمال سيناء، حاليا إنشاء عدايات أسفل الطرق عند التقاطعات ومداخل الطرق الفرعية ، وذلك لاستخدامها في توسعات توصيل المرافق والبنية التحتيه مستقبلا ، حتي لا يتم القطع او الحفر في الطرق، علي أن توضع خريطة بتلك العدايات.
وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ، إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة وجود شبكة طرق داخلية وزراعية ساعد كثيرا على تحقيق طموحات الدولة نحو التوسع الزراعي، وزراعة مساحات شاسعة جعلها من أفضل المحافظات تميزا في الإنتاج الزراعي .
واشار المحافظ ، الي أنه تم تنفيذ شبكة طرق دولية وإقليمية وفرعية بلغت اكثر من 9 ألاف كيلو طرق , بخلاف الطرق المعبدة بالتربة الزلطية، بخلاف الطرق الترابية التي عملت على زيادة المساحات الزراعية في مختلف أرجاء المحافظة، مما أدى إلى التوسع في المشروعات المنزرعة ، وزيادة في كميات الإنتاج الزراعي.
واكدد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، علي أن تشتمل مقايسات الطرق الجديدة على بند العدايات في إطار المشروعات الخدمية بالمحافظة ، وطالب برصف طريق عرضي وطريق طولي بالقري والمناطق الفقيرة فى مختلف المدن..محذرا بعدم تنفيذ اي أعمال في الطرق الجديدة الا بعد مرور ٣ سنوات من الرصف.
مشيرا الي ان المحافظة، نفذت عدد من مشروعات الطرق ضمن خطة التطوير للشوارع والميادين الرءيسية بها.
حيث تم وضع رؤية مناسبة حول عمليات رصف الطرق ومدي مطابقتها للمواصفات القياسية مع اختيار الشوارع الرئيسية للرصف او رفع الكفاءة مستقبلا الي جانب اختيار مناطق لعمل بلاعات لتصريف مياه الأمطار قبل موسم الشتاء للحد من وجود تجمع لمياه الأمطار في الشوارع الرئيسي.
وأشار المحافظ، الى أنه تم مراجعة مقترح الخطة الاستثمارية الجديدة، حيث تم تخصيص مبلغ ٤٨ مليون و٣٢٢ الف جنيه لمركز ومدينة العريش، مبلغ ٤٩ مليون جنيه لمركز ومدينة بئر العبد، ٣٧ مليون و٦٠٠ الف جنيه لمركز ومدينة الشيخ زويد، مبلغ ٣٥ الف و٥٠ الف جنيه لمركز ومدينة الحسنة، ومبلغ ٢٨ مليون و٣٢٢ الف جنيه لمركز ومدينة نخل، الي جانب تخصيص مبلغ ٨٥ الف و٢٨ الف جنيه للديوان العام، و٢٠ مليون جنيه للمرور.
كما تم مراجعة مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة في قطاعات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة والأمن والاطفاء وتدعيم الوحدات المحلية.
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وتدرس محافظ شمال سيناء، حاليا إنشاء عدايات أسفل الطرق عند التقاطعات ومداخل الطرق الفرعية ، وذلك لاستخدامها في توسعات توصيل المرافق والبنية التحتيه مستقبلا ، حتي لا يتم القطع او الحفر في الطرق، علي أن توضع خريطة بتلك العدايات.
وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ، إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة وجود شبكة طرق داخلية وزراعية ساعد كثيرا على تحقيق طموحات الدولة نحو التوسع الزراعي، وزراعة مساحات شاسعة جعلها من أفضل المحافظات تميزا في الإنتاج الزراعي .
واشار المحافظ ، الي أنه تم تنفيذ شبكة طرق دولية وإقليمية وفرعية بلغت اكثر من 9 ألاف كيلو طرق , بخلاف الطرق المعبدة بالتربة الزلطية، بخلاف الطرق الترابية التي عملت على زيادة المساحات الزراعية في مختلف أرجاء المحافظة، مما أدى إلى التوسع في المشروعات المنزرعة ، وزيادة في كميات الإنتاج الزراعي.
واكدد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، علي أن تشتمل مقايسات الطرق الجديدة على بند العدايات في إطار المشروعات الخدمية بالمحافظة ، وطالب برصف طريق عرضي وطريق طولي بالقري والمناطق الفقيرة فى مختلف المدن..محذرا بعدم تنفيذ اي أعمال في الطرق الجديدة الا بعد مرور ٣ سنوات من الرصف.
مشيرا الي ان المحافظة، نفذت عدد من مشروعات الطرق ضمن خطة التطوير للشوارع والميادين الرءيسية بها.
حيث تم وضع رؤية مناسبة حول عمليات رصف الطرق ومدي مطابقتها للمواصفات القياسية مع اختيار الشوارع الرئيسية للرصف او رفع الكفاءة مستقبلا الي جانب اختيار مناطق لعمل بلاعات لتصريف مياه الأمطار قبل موسم الشتاء للحد من وجود تجمع لمياه الأمطار في الشوارع الرئيسي.
وأشار المحافظ، الى أنه تم مراجعة مقترح الخطة الاستثمارية الجديدة، حيث تم تخصيص مبلغ ٤٨ مليون و٣٢٢ الف جنيه لمركز ومدينة العريش، مبلغ ٤٩ مليون جنيه لمركز ومدينة بئر العبد، ٣٧ مليون و٦٠٠ الف جنيه لمركز ومدينة الشيخ زويد، مبلغ ٣٥ الف و٥٠ الف جنيه لمركز ومدينة الحسنة، ومبلغ ٢٨ مليون و٣٢٢ الف جنيه لمركز ومدينة نخل، الي جانب تخصيص مبلغ ٨٥ الف و٢٨ الف جنيه للديوان العام، و٢٠ مليون جنيه للمرور.
كما تم مراجعة مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة في قطاعات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة والأمن والاطفاء وتدعيم الوحدات المحلية.
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