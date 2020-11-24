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أخبار العالم

أنتوني بلينكن.. وزير الخارجية الأمريكي الجديد يهودي ومحب لـ إسرائيل

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي الجديد
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سمر صالح
أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قرر تعيين الدبلوماسي الأمريكي، أنتوني بلينكن، وزيرًا للخارجية في إدارته الجديدة. 
 
وكشف موقع "والاه" العبري، صباح اليوم الثلاثاء، أن انتوني بلينكن، يهودي الديانة، وأنه محب وداعم لإسرائيل، لكنه مؤيد للاتفاق النووي مع إيران.
 
وبحسب موقع "والاه"، يجسد تعيين اليهودي بلينكن، رغبة الإدارة الأمريكية الجديدة، في اعادة بلورة علاقات أمريكا مع العالم وإسرائيل، التي تضررت خلال فترة ترامب.
 
ووفقا للموقع العبري، شغل بلينكن بالسابق، منصب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.
 
ولفت الموقع، الى أن بلينكن، 58 عاما، يؤيد العودة للاتفاق النووي مع إيران، مشيرا الى انه كان أحد عناصر الوفد الأمريكي، الذي تفاوض مع إيران على الاتفاق النووي.
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