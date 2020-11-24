وزير الأوقاف ورئيس الأعلى للإعلام يناقشان وضع إستراتيجية مشتركة لبناء الوعي

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وتم خلال اللقاء مناقشة وضع إستراتيجية مشتركة لبناء الوعي بالتعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للإعلام.



وأطلع الوزير، كرم جبر على أحدث إصدارات سلسلة "رؤية للنشء" التي تضمنت كتابي: "بين الحقيقة والخيال"، و"فكرة في كتاب" بعد النجاح المبهر لسلسلة "رؤية" للفكر المستنير، و"رؤية" المترجمة التي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.



كما أهدى الوزير لرئيس المجلس الأعلى للإعلام درع وزارة الأوقاف ونسخة من كتاب الله (عز وجل) تقديرًا لدور سيادته في نشر الوعي الوطني الرشيد.





من جانبه أشاد كرم جبر بجهود وزارة الأوقاف ودعا معالي الوزير لندوة مفتوحة بالمجلس الأعلى للإعلام الاثنين الموافق 7/ 12/ 2020م حول "إستراتيجية وزارة الأوقاف في قضايا بناء الوعي المستنير".





وزير الأوقاف: زيادة المبلغ المخصص لدعم معاشات نقابة القراء لـ 400 ألف جنيه سنويا