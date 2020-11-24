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أخبار العالم

التحالف يعلن تدمير 5 ألغام بحرية زرعها الحوثيون جنوب البحر الأحمر

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:26 م
التحالف يعلن تدمير
التحالف يعلن تدمير 5 ألغام بحرية زرعها الحوثيين جنوب البحر ا
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دعاء أبوهشيمة
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تدمير 5 ألغام بحرية زرعتها الميليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، أوضح التحالف أن الألغام البحرية التي دُمرت جنوب البحر الأحمر إيرانية الصنع من نوع "صدف".

وأضاف تحالف دعم الشرعية أن مجموع الألغام التي دُمرت في البحر الأحمر وصل لـ 163 لغما بحريا.

وشدد التحالف على أن أعمال الميليشيات الحوثية بدعم إيراني تهدد أمن الملاحة جنوب البحر الأحمر.

وفي وقت متأخر من أمس الاثنين، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قصف مخازن أسلحة وذخائر حوثية شرق صنعاء، كما استهدف إمدادات ومركبات عسكرية حوثية شرق صنعاء.، كأول رد فعل عسكري في أعقاب استهداف الحوثيين لمنشأة نفط حيوية في جدة.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية صرح، مساء الاثنين، بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح الاثنين، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أنه "ثبت تورط الحوثيين في حريق خزان الوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في جدة" السعودية.

وشدد المالكي على أن "الاعتداء الإرهابي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف أمن الطاقة العالمي"، مؤكدا أن "التحالف يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، وسيتم محاسبة من خططوا ونفذوا هذه الهجمات".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن حريقا نشب في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة، نتيجة اعتداء إرھابي عليه بقذيفة.
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