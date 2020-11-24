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محافظات

مشاهد نموذجية للقائمين على تأمين لجان الاقتراع بأسوان.. توزيع كمامات على الناخبين حفاظا عليهم.. شاهد

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
يقدم القائمون على تأمين لجان الاقتراع فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب من القوات الشرطية بأسوان، مشاهد نموذجية متنوعة إذ حرصوا على توزيع الكمامات على المواطنين الناخبين أثناء دخولهم للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة.

وشهدت لجنة مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية بمدينة أسوان قيام رجال الشرطة والشرطة النسائية بتقديم المساعدات وتسهيل عملية الدخول للناخبين، والتشديد على الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين حفاظا على سلامتهم من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

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وحرصت الشرطة النسائية على تنظيم السيدات في صفوف مع مراعاة المسافات بينهم، مع التأكيد على ارتداء الكمامات، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية، ولكي يتمكنوا في الدخول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهن في نظام.

وكانت قد انهت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان كافة إستعداداتها لخوض جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب خلال يومى الاثنين والثلاثاء 23 و 24 نوفمبر الجارى .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية على أنه تم تهيئة وتوفير المناخ الملائم لإدلاء الناخبين بأصواتهم فى سهولة تامة من خلال وضع جميع اللجان فى الدور الأرضى لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الإحتياجات الخاصة ، بجانب توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة ، وهو الذى يتوازى مع تجهيز غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية لتحقيق التواصل والتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة.

وأشار اللواء أشرف عطية إلي أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الإنتخابية والدعم اللوجستى فقط.

وأوضح أشرف عطية بأنه تم التشديد على الجهات المعنية بمراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان ، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى ، ورصد أى أوجه قصور لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ، لافتًا بأنه سبق إنطلاق ماراثون الإنتخابات القيام بتعقيم اللجان وتطهيرها ، علاوة على توفير المطهرات والصابون ، والإلتزام بإرتداء الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
مشاهد نموذجية للقائمين على تأمين لجان الاقتراع بأسوان.. توزيع كمامات على الناخبين حفاظا عليهم.. شاهد
مشاهد نموذجية للقائمين على تأمين لجان الاقتراع بأسوان.. توزيع كمامات على الناخبين حفاظا عليهم.. شاهد
مشاهد نموذجية للقائمين على تأمين لجان الاقتراع بأسوان.. توزيع كمامات على الناخبين حفاظا عليهم.. شاهد
مشاهد نموذجية للقائمين على تأمين لجان الاقتراع بأسوان.. توزيع كمامات على الناخبين حفاظا عليهم.. شاهد
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