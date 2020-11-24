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أخبار العالم

نكبة جديدة لترامب.. بنسلفانيا تعلن فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:41 م
جو بايدن ودونالد
جو بايدن ودونالد ترامب
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محمد عثمان
صدّق كبير مسئولي الانتخابات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على نتائج الانتخابات الأمريكية بفوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ليحصد 20 صوتًا إضافيًا داخل المجمع الانتخابي، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وأعلن حاكم ولاية بنسلفانيا، توم وولف، فوز بايدن قائلًا "تم التصديق على الديمقراطي جو بايدن كفائز في الانتخابات الرئاسية في الولاية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وكان بايدن، أعلن قبيل الإعلان عن نتيجة الانتخابات في الولاية، أن الانتخابات الأمريكية انتهت وحان الوقت للعمل والتعاون.

وقال "بايدن"، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، "الانتخابات الأمريكية انتهت.. حان الوقت لوضع الحزبية والخطاب المصمم لتشويه صور بعضنا البعض جانبًا.. علينا أن نتعاون.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسميًا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية.

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