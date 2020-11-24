نكبة جديدة لترامب.. بنسلفانيا تعلن فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية

صدّق كبير مسئولي الانتخابات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على نتائج الانتخابات الأمريكية بفوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ليحصد 20 صوتًا إضافيًا داخل المجمع الانتخابي، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.





وأعلن حاكم ولاية بنسلفانيا، توم وولف، فوز بايدن قائلًا "تم التصديق على الديمقراطي جو بايدن كفائز في الانتخابات الرئاسية في الولاية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.





وكان بايدن، أعلن قبيل الإعلان عن نتيجة الانتخابات في الولاية، أن الانتخابات الأمريكية انتهت وحان الوقت للعمل والتعاون.