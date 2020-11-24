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تعليم

حقوق حلوان تنظم مهرجان الأسر الطلابية.. صور

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:43 م
مهرجان الأسر الطلابية
مهرجان الأسر الطلابية
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كريم ناصر
أطلقت كلية الحقوق   بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب،  الأنشطة الطلابية  للعام الدراسى الجديد، وبدات لجان الانشطة و اتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام.


وقد اقامت كلية الحقوق بجامعة حلوان المهرجان التنشيطى للأسر الطلابية بحضور لجنة الأسر العليا على مستوى الجامعة و اشراف  رعاية شباب الكلية واتحاد طلاب الكلية . 


و قد تم اقامت العديد من الفقرات خلال تىمهرجان حيث تمت  تلاوة القرآن و فقرلت للانشاد  الدينى و بعدها تم القاء بعض ابيات الشعر والزجل من قبل الطلاب ، كما كانت هناك فقرات للغناء و الاسكتش المسرحى و تمت اقامت مسابقات القصة القصيرة والمقالات . 


وقد أقيم المهرجان العديد من المعارض الفنية لبحرف اليدوية و الرسم على الزجاج و الجلود و غيرها ، كما انه تمت اقامت معارض للوحات الطلاب . 

 


جدير بالذكر انه قد نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان «ماراثون» سباق دراجات هوائية ضم مجموعة  من الطلاب من مختلف كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

ويأتي انطلاق «ماراثون» سباق الدراجات الهوائية في ظل دعم جامعة حلوان الأنشطة الرياضية حتى تكون أسلوب حياة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية لديهم من خلال ركوب الدراجات، في ظل خطة شاملة ومتكاملة للأنشطة الطلابية يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي الجديد، وعلى رأسها الأنشطة الرياضية التي تأتي على قائمة الأولويات، وذلك لدورها الهام في خلق روح التنافس الشريف، وإعداد جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية والأخلاقيات الحميدة. 


وتعمل إدارة النشاط الرياضي في الجامعة على تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الرياضة التي تدعم قدراتهم وتنمي مواهبهم وتعمل على خلق نوع من التواصل والألفة بينهم وذلك تحت إشراف الأستاذ ايمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي وفريق عمل متكامل ومتعاون بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب. جدير بالذكر أن بطوله الجامعة للدراجات تم من خلالها اختيار منتخب الجامعة الذى سوف يمثل الجامعة في دوره الجامعات المصرية بالإسماعيلية في الفترة من٢٢: ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠.

حقوق حلوان تنظم مهرجان الأسر الطلابية.. صور
حقوق حلوان تنظم مهرجان الأسر الطلابية.. صور
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