هل تعود شمس البارودي إلى التمثيل مرة أخرى؟.. حسن يوسف يجيب

نفى الفنان حسن يوسف، ما تم تداوله خلال الفترة الماضية، عن عودة زوجته شمس البارودي إلى التمثيل مرة أخرى .





وقال الفنان حسن يوسف، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الأمر مستبعد تمامًا، ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكد أنها لا تفكر في هذا الأمر.





وأبدى الفنان حسن يوسف، استياءه من انتشار وقائع التعذيب التي يرتكبها البعض ضد الطفولة، متسائلًا "هل انعدم الضمير الإنساني تجاه الأطفال؟"، مطالبا بتطبيق القانون ضد كل من يرتكب وقائع تعذيب ضد الأطفال.





وعن شائعة وفاته؛ أكد الفنان حسن يوسف، فى مداخلة ببرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على التليفزيون المصري، "أصبحت أخبارًا طبيعية، فاليوم تلقيت شائعة عن وفاة شمس البارودي".





وأضاف الفنان حسن يوسف "الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الترويع، فلا يروع المسلم أخاه المسلم، وأخبار الوفيات تروع الناس، والعمر بيد الله"، موضحا "قرأت خبر إصابتي بمرض خطير، وشربت طبق شوربة عدس بالليمون".





وأوضح الفنان حسن يوسف "شمس البارودي طباخة ماهرة وشاطرة وبحب آكل الطعمية السوري"، وعن تجسيد شخصية البابا شنودة، في عمل فني.





أكد الفنان حسن يوسف "معنديش مانع لأن شخصية البابا شنودة شخصية تهم مسيحيي العالم وليس مصر فقط، ويجب أن يقف الجميع خلفه، ولكني أرى أن ماجد الكدواني أفضل مني في تقديم شخصية الراحل البابا شنودة؛ نظرا لتكوينه الجسماني وشكله".





وانتشرت مؤخرا شائعات عن تدهور صحة الفنان الكبير حسن يوسف وتداولتها عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.





وطمأن الفنان حسن يوسف جمهوره على صحته بعد انتشار شائعات تدهور صحته خلال الفترة الأخيرة، معلقًا: "أنا بخير الحمد لله وصحينا امبارح على خبر المرض وهقول لسة بنفتح التليفون فيه رسائل من أولادنا لقيتهم مموتين شمس وكلمات دعا شمس البارودي".

وتساءل الفنان حسن يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي" عبر فضائية "دى إم سي"،: "هل إحنا اصبحنا مجتمع منزوع الضمير والأخلاق واصبحان لا ضمير ولا اخلاق"، متابعًا: "افتحوا المصحف شوية".

وأضاف الفنان حسن يوسف، أن الرسول حرم المراوعة، مستشهدًا بقول الرسول "لا يروع مسلم أخاه المسلم".

وتابع الفنان حسن يوسف "ابنى فى امريكا وبنتى فى انجلترا وصحيوا على الخبر واتخضوا وده شئ ضد الشرع " ، منوها إلى أن مسألة الموت أصحبت اختراع من الجمهور والناس دي معندها شفكرة عن الدين ولا يبيقروا قران وسنة والله حسم الموضوع قائلا "كل نفس ذائقة الموت".

ووجه الفنان حسن يوسف رسالة للجمهور قائلا "بطلوا الحاجات السخيفة دي أنا حاسس انها شيء ممنهج مركزين على وفيات الفنانين ومجابوش سيرة وفاة حد من الإعلام ".

وتابع الفنان حسن يوسف ساخرًا: "هناك اعلاميين يفصلوا 4 احصنة ..واقولهم لم تروعوا الناس عيب وحرام ولا تسخروا من الناس ولا تروعوهم وخلوا عنكم ضمير واخلاق".



