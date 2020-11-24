بعد تحذير الأرصاد من خطورتها .. كيف تحمي الأطفال من أمراض الشتاء؟

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من دخول مصر في موجة من الأمطار الغزيرة والرياح تشمل مختلف المحافظات وتستمر لمدة 3 أيام مما جعل الأمهات والآباء يشعرون بالخوف على أبنائهم من التعرض للإصابة بأمراض البرد والشتاء خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا .. فكيف يستطيعون حماية أطفالهم من الإصابة بالأمراض خاصة إذا اضطروا للخروج من المنزل.









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قدم موقع " smartparenting " مجموعة من النصائح التي تساعد الآباء والأمهات في حماية الأطفال من أمراض الشتاء ومخاطر " مجموعة من النصائح التي تساعد الآباء والأمهات في حماية الأطفال من أمراض الشتاء ومخاطر الأمطار









- عند ذهاب الأطفال إلى المدرسة ضع معهم أدوات المطر المناسبة، مثل المظلات ، ومعاطف المطر ، وأحذية المطر أمرًا ضروريًا لأطفالك خلال الأيام الممطرة لحمايتهم من التبلل في المطر ، ومن التعرض لمياه الأمطار المتدفقة في الشوارع ، والتي قد تكون ملوثة ببكتيريا مختلفة.

- حافظ على نظافة محيطك: الحفاظ على محيطك نظيفًا للغاية خلال موسم الأمطار يمنع القوارض والبعوض والحشرات الأخرى المسببة للأمراض من التكاثر والانتشار حول منزلك، هذه أيضًا طريقة للمساعدة في منع الفيضانات ، والتي تجلب المياه الملوثة بالبكتيريا والتي يمكن أن تكون ضارة لأطفالك.









- تأكد من أن أطفالك يشربون الماء النظيف فقط: ينتج عدد من الأمراض عن تناول المياه الملوثة، تأكد دائمًا من أن الأطفال يشربون الماء النظيف والآمن لتجنب العدوى والأمراض التي تنقلها المياه.

- إرشاد الأطفال إلى غسل اليدين بشكل صحيح: يمكن أن يساعد تعليم الأطفال حول غسل اليدين بشكل صحيح في حمايتهم من الجراثيم والعدوى الفيروسية التي تنتقل عن طريق الاتصال بالأشخاص المصابين.

- اطلب نصيحة طبيبك بشأن تطعيم أطفالك: اصطحب أطفالك إلى الطبيب واطلب المشورة بشأن الحصول على التطعيمات المناسبة لتعزيز جهاز المناعة لديهم ضد أمراض الطفولة الشائعة.









- امنح أطفالك أطعمة صحية للتغذية السليمة: وفر لأطفالك جميع العناصر الغذائية التي يحتاجونها لتقوية جهاز المناعة لديهم، مع تحسن نظام المناعة لدى طفلك ، سيظل محميًا من أمراض اليوم الممطر، تأكد من أن طفلك يأكل الأطعمة الصحية مثل الخضار والفواكه والمكسرات والأسماك، يمكن أن يساعد شرب الحليب مع البروبيوتيك أيضًا في بناء دفاعات للجسم.



