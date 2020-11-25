تصرف على أسرتها ووالدها المريض.. حكاية نور طفلة تقود توك توك في شوارع الشرقية.. والدتها: ظروفنا صعبة ونفسنا في معاش

منذ أن حملت فيها والدتها وأتت الى الدنيا وكبرت وأصبحت فى رعيان طفولتها لم تكن تتخيل فى يوم من الأيام أن يقودها القدر وتقود دراجة بخارية "توك توك" وتصبح حديث السوشيال ميديا، وتستقبل الترحاب والابتسامات من قبل كل من شاهدها تقود التوك توك سعيا منها لمساعدة أهلها فى المعيشة فى ظل ظروف صعبة تعيشها أسرة الطفلة نور إبراهيم محمد أبنت مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.





ففى هذا السياق تحدثت السيدة دعاء شحاته محمود صاحبة الـ 40 عامًا والدة الطفلة نور لـ صدى البلد قائلاً: "عندي 5 أولاد 3 بنات وولدين، وزوجى كان يعمل صنايعى دوكو سيارات فى إحدى شركات القطاع الخاص منذ أن تزوجنا رغم أن عمله تسبب له فى تعب الرئة وتجمعت الحصوات بداخلها.. عيشت معه طيلت هذه الفترة على الحلو والوحش وأنجبت منه 5 أولاد ، حتى قامت ثورة ٢٥ يناير وأغلقت الشركة التى كان يعمل بها".





وأكملت والدة نور:" بعدما تم قفل الشركة قال زوجى إنه سوف يعود إلى بلدة ويعمل فى إحدى ورش دوكو السيارات وأيضًا يرعى أولادة ويكون بجانبهم.. ومنذ فترة كبيرة زوجى عمل حادثة كبيرة أدت إلي استئصال الرئة وإصابته بغضروف فى الظهر مما جعل حركته معدومة ولكن دون جدوى ليس لدينا مصدر رزق، حيث إننا نملك منزلاً مساحته ٦٠ مترًا، مبنى بالبلوك الأبيض ومسقوف بالخشب ولدينا 5 أولاد منهم أبنتى دنيا مخطوبة منذ سنتين وليس لدي مال لكى أكمل جهازها لتتزوج.





وأكملت والدة نور الملقبة بالجدعة: "فى ظل الظروف الصعبة المحيطة بنا لم الجأ لاحد لكى يساعدنى أنا وأبنائى وزوجى واعتمدت على نفسي، توجهت الى أحد بنوك القطاع الخاص وأخذت قرض بسيط واشتريت التوك توك لكى يساعد معنا فى المعيشة ، كان زوجى يقوده بقدر المستطاع، فى هذا الوقت وتحدثت نور معى وقالت والدي تعبان ولا يستطيع ان يقود التوك توك واريد ان أقوده ، انتابنى حالة من الذهول لما تقوله ابنتى" بنت صغيرة تركب توك توك ازاي" ومع إصرار نور وافقت وبدأت تتعلم حتى أصبت تقوده باحترافية شديدة".





وأكدت الست دعاء: "نور تقود التوك توك منذ 3 سنوات وكان مل من يراها يريد أن يلتقط لها صور ولكنى كنت أرفض ذلك تمامًا، حتى تفاجأنا بصورتها الحالية التى انتشرت على مواقع السوشيال ميديا وهي تقود التوك توك.





يأخذ طرف الحديث نور صاحبة الصورة والملقبة بالجدعة قائلاً:" أنا بقود التوك توك منذ ٣ سنوات منذ ان كنت فى الصف الخامس الابتدائى حتى يومنا هذا لكى أساعد أهلي فى المعيشة حيث أن والدي لا يستطيع أن يوفر لنا كل شئ بسبب ظروفة المرضية الصعبة، ورغم ذلك لم أترك مدرستى فى يوم من الأيام وظللت محافظة علي الدراسة بجانب عملى على التوك توك.





وأخيرا طالبت والدة نور من المسؤلين النظر إليهم ، حيث ان زوجها مريض ولديها ٥ أبناء ولا تقدر على المعيشة ، وزوجها كان يأخذ معاش تكافل وكرامة.



