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محافظات

تصرف على أسرتها ووالدها المريض.. حكاية نور طفلة تقود توك توك في شوارع الشرقية.. والدتها: ظروفنا صعبة ونفسنا في معاش

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:17 ص
نور ووالدتها
نور ووالدتها
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محمد العيسوى
منذ أن حملت فيها والدتها وأتت الى الدنيا وكبرت وأصبحت فى رعيان طفولتها لم تكن تتخيل فى يوم من الأيام أن يقودها القدر وتقود دراجة بخارية "توك توك" وتصبح حديث السوشيال ميديا، وتستقبل الترحاب والابتسامات من قبل كل من شاهدها تقود التوك توك سعيا منها لمساعدة أهلها فى المعيشة فى ظل ظروف صعبة تعيشها أسرة الطفلة نور إبراهيم محمد أبنت مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

ففى هذا السياق تحدثت السيدة دعاء شحاته محمود صاحبة الـ 40 عامًا والدة الطفلة نور لـ صدى البلد قائلاً: "عندي 5 أولاد 3 بنات وولدين، وزوجى كان يعمل صنايعى دوكو سيارات فى إحدى شركات القطاع الخاص منذ أن تزوجنا رغم أن عمله تسبب له فى تعب الرئة وتجمعت الحصوات بداخلها.. عيشت معه طيلت هذه الفترة على الحلو والوحش وأنجبت منه 5 أولاد ، حتى قامت ثورة ٢٥ يناير وأغلقت الشركة التى كان يعمل بها".

وأكملت والدة نور:" بعدما تم قفل الشركة قال زوجى إنه سوف يعود إلى بلدة ويعمل فى إحدى ورش دوكو السيارات وأيضًا يرعى أولادة ويكون بجانبهم.. ومنذ فترة كبيرة زوجى عمل حادثة كبيرة أدت إلي استئصال الرئة وإصابته بغضروف فى الظهر مما جعل حركته معدومة ولكن دون جدوى ليس لدينا مصدر رزق، حيث إننا نملك منزلاً مساحته ٦٠ مترًا، مبنى بالبلوك الأبيض ومسقوف بالخشب ولدينا 5 أولاد منهم أبنتى دنيا مخطوبة منذ سنتين وليس لدي مال لكى أكمل جهازها لتتزوج.

وأكملت والدة نور الملقبة بالجدعة: "فى ظل الظروف الصعبة المحيطة بنا لم الجأ لاحد لكى يساعدنى أنا وأبنائى وزوجى واعتمدت على نفسي، توجهت الى أحد بنوك القطاع الخاص وأخذت قرض بسيط واشتريت التوك توك لكى يساعد معنا فى المعيشة ، كان زوجى يقوده بقدر المستطاع، فى هذا الوقت وتحدثت نور معى وقالت والدي تعبان ولا يستطيع ان يقود التوك توك واريد ان أقوده ، انتابنى حالة من الذهول لما تقوله ابنتى" بنت صغيرة تركب توك توك ازاي" ومع إصرار نور وافقت وبدأت تتعلم حتى أصبت تقوده باحترافية شديدة".

وأكدت الست دعاء: "نور تقود التوك توك منذ 3 سنوات وكان مل من يراها يريد أن يلتقط لها صور ولكنى كنت أرفض ذلك تمامًا، حتى تفاجأنا بصورتها الحالية التى انتشرت على مواقع السوشيال ميديا وهي تقود التوك توك.

يأخذ طرف الحديث نور صاحبة الصورة والملقبة بالجدعة قائلاً:" أنا بقود التوك توك منذ ٣ سنوات منذ ان كنت فى الصف الخامس الابتدائى حتى يومنا هذا لكى أساعد أهلي فى المعيشة حيث أن والدي لا يستطيع أن يوفر لنا كل شئ بسبب ظروفة المرضية الصعبة، ورغم ذلك لم أترك مدرستى فى يوم من الأيام وظللت محافظة علي الدراسة بجانب عملى على التوك توك.

وأخيرا طالبت والدة نور من المسؤلين النظر إليهم ، حيث ان زوجها مريض ولديها ٥ أبناء ولا تقدر على المعيشة ، وزوجها كان يأخذ معاش تكافل وكرامة.

وكان قد قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إقامة كشك لأسرة الطفلة "ن أ م" صاحبة الـ 12 عامًا، والتي تعمل سائقة توك توك بشوارع مدينة فاقوس، لمساعدتها وأسرتها في تحمل نفقات المعيشة ومواجهة أعباء الحياة.

جاء ذلك بعد أن تداولت صفحات التواصل الإجتماعي صورة لطفلة تقوم بقيادة توك توك للإنفاق على أسرتها المكونة من 7 أفراد وعدم مقدرة والدها المريض على العمل والإنفاق على أسرته نتيجة تعرضه لحادث سير. 

وعلي الفور كلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة فاقوس ببحث حالة الطفلة وتقديم كافة أوجه الرعاية لها ولأسرتها ليتوجه نائب رئيس المدينة  لمنزلها وبحث حالتها على الطبيعة حيث تبين أن والدها كان يعمل بمهنه طلاء السيارات وأصيب بغضروف بالعمود الفقري خلال حادث سير والأم ربة منزل ولا تعمل بخلاف أربعة أشقاء في مراحل التعليم المختلفة وشقيقتها الكبرى مقبلة علي الزواج ويقطنون في منزل مساحته 60 م مبني بالطوب البلوك والخشب ليقرر المحافظ إقامة كشك لأسرة الطفلة مراعاة لظروفهم الصعبة وتلبية كافة احتياجاتهم وتقديم مساعدات مادية وعينية لإعانة الأسرة على حالها ومنعًا لعمل الطفلة وقيادة التوكتوك مرة أخرى والذي من الممكن أن يعرض حياتها للخطر. 

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية قام نائب رئيس مدينة فاقوس، بإبلاغ أسرة الطفلة أنه اعتبارًا من اليوم سيتم إقامة الكشك وتزويده بكافة السلع والبضائع اللازمة.
تصرف على أسرتها ووالدها المريض.. حكاية نور طفلة تقود توك توك في شوارع الشرقية.. والدتها: ظروفنا صعبة ونفسنا في معاش
تصرف على أسرتها ووالدها المريض.. حكاية نور طفلة تقود توك توك في شوارع الشرقية.. والدتها: ظروفنا صعبة ونفسنا في معاش
تصرف على أسرتها ووالدها المريض.. حكاية نور طفلة تقود توك توك في شوارع الشرقية.. والدتها: ظروفنا صعبة ونفسنا في معاش
تصرف على أسرتها ووالدها المريض.. حكاية نور طفلة تقود توك توك في شوارع الشرقية.. والدتها: ظروفنا صعبة ونفسنا في معاش
تصرف على أسرتها ووالدها المريض.. حكاية نور طفلة تقود توك توك في شوارع الشرقية.. والدتها: ظروفنا صعبة ونفسنا في معاش
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