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فيديوجراف.. تفاصيل حكم القضاء اللبناني على زوج نانسي عجرم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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منار شعبان

أثارت قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، حيزًا كبيرًا من الجدل الواسع حول الفنانة اللبنانية وزوجها فادي الهاشم، حيث ظهرت العديد من المستجدات والتطورات على القضية منذ وقوع حادث اقتحام الفيلا واطلاق زوج نانسي عجرم الرصاص على اللص، مما أدى إلى سقوطه قتيلا في الحال.


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وبعد مرور ما يقرب من عام على القضية، أصدر قاضي التحقيق الأول في لبنان، نقولا منصور، قراره الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم، الذي يقضي بإدانته بجناية القتل.


ونستعرض المزيد من التفاصيل حول الحكم الذي صدر ضد زوج نانسي عجرم من خلال الفيديوجراف التالي.
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