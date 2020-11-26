فيديوجراف.. تفاصيل حكم القضاء اللبناني على زوج نانسي عجرم

اقرأ أيضا:

فيديوجراف.. تفاصيل لقاء ياسمين صبري بسيدة المطر في منزلها









وبعد مرور ما يقرب من عام على القضية، أصدر قاضي التحقيق الأول في لبنان، نقولا منصور، قراره الظني بحق زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم، الذي يقضي بإدانته بجناية القتل.







