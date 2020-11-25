وزير الصحة الأسبق يحذر: زيادة في حالات كورونا خلال الفترة القادمة.. فيديو

قال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى ، إن هناك فروقا بين مرض الانفلونزا وفيروس كورونا وهى التكسير الشديد فى الجسم وفقد حاستى الشم والتذوق وهى تميز مرض فيروس كورونا.









وأكد حاتم خلال مداخة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن الاخطر من فيروس كورونا هو الاصابة المزدوجة ما بين الانفلونزا وفيروس كورونا لأنه سيكون شديدا على الجهاز التنفسي وبالتالي سيكون أخطر على حياة الأشخاص .









ونصح بتناول لقاح الانفلونزا الموسمية خاصة لتلاميذ المدارس وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ، مضيفا أن هناك بعض الأدوية الوقائية مثل الادوية التى كانت للطفيليات .









قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة - بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية والمستقبل، ان السيناريو الأسوأ للموجة الثالثة لفيروس كورونا، يأتي بعدد وفيات عال مقارنة بالموجة الاولي.





وأكد عنان، ان الانفلونزا الاسبانية أتت بموجتها الثالثة بعدد وفيات بالملايين، ومن المحتمل ان تحدث بفيروس كورونا المستجد في موجتها الثالثة، إذا لم يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية.









وأفاد خبير الأوبئة، أنه لتقليل حدوث ذلك يجب اتباع الإجراءات الوقائية وإرشادات الصحة العامة و التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات الكحولية وارتداء الكمامة بشكل مستمر.









وأوضح خبير الأوبئة، الثلاثة سيناريوهات لفيروس كورونا كالتالي:-









السيناريو الأول وهو ان الموجة تأتي بصفر وفيات وعدد قليل من الإصابات.









السيناريو الثاني وهو أن الموجة تأتي بنفس قوة الموجة الأولى ووفيات أقل للاستعداد الصحي القوي.









السيناريو الثالث وهو ان الموجة تأتي بعدد وفيات أعلى عن الموجة الأولى ولم تحدث إلا في الموجة الثالثة لجائحة الانفلونزا الاسبانية.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 98 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101881 حالة.









كما وجه بضرورة تناول السوائل الدافئة لتجنب الاصابة بفيروس كورونا ، مؤكدا ان الحالات ستزيد خلال الفترة القادمة بسبب الموجه الثانية من فيروس كورونا لكن المبشر أن أصبح لدينا خبرة أشد فى التعامل مع حالات العناية المركزة والحالات المتوسطة.







