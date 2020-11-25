دونجا بديلا لـ عبدالهادي في جهاز باتشيكو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن تامر عبدالحميد، هو الاسم الأوفر حظا للانضمام للجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.
وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق لفريق الزمالك، تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما خضع لمسحة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منذ يومين وجاءت نتيجتها إيجابية.
وأوضح الإعلامي هاني حتحوت، أن الزمالك كان يفكر في الاستعانة بأيمن عبد العزيز لمعاونة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق في مباراة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا ، في ظل إصابة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق بفيروس كورونا المستجد، ليتم الاستقرار على ضم تامر عبدالحميد دونجا.
ويترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.
ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.
ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقان يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.
وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا
بعد فوزه على الرجاء المغربي بنتيجة "3-1"، في المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .
وتمكن الزمالك
من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي بهدف دون رد أحرزه المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء ليتأهل المارد الأبيض بجانب النادي الأهلي .