بعد مسلسل أم هارون.. ماندو العدل يستعد لـ شكوكو مع إبراهيم عيسى

كشف المخرج ماندو العدل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن البدء في التحضير لفيلمه الجديد « شكوكو » للكاتب إبراهيم عيسى.





ونشر ماندو العدل، عبر حسابه على فيس بوك، صورة تجمعه بالكاتب إبراهيم عيسى، والمنتج أحمد السبكي، وعلق عليها: « قريبًا إن شاء الله .. من صناع فيلم صاحب المقام .. فيلم شكوكو .. يا كريم يا رب ».





من جهة أخرى، أكد المخرج ماندو العدل أنه سعيد بآراء الجمهور حول فيلم "صاحب المقام"، كاشفًا أن دور الفنانة يسرا كان مكتوبًا ليقوم به رجل في البداية.





وقال العدل خلال تصريحات لبرنامج "لايت شو" الذي تقدمه الإعلاميتان آية غرياني وأميرة عدلي على قناة "الحياة" إن صاحب المقام هو كل شخص فينا لأنه يجب على الإنسان معرفة قيمة وجوده ودوره في الحياة، موضحًا أنه لم ير أي فنان يقوم بدور البطولة إلا آسر ياسين، وكان سيصبح حزينًا إن لم يقبل الفنان بالدور.





واشار إلى أن دور يسرا جديد تمامًا لأنها تجسد شخصية غير معروف أبعادها، موضحًا أنه سعيد للغاية بردود الفعل التي جاءت أكثر مما يتمنى بكثير وهذا جاء لأن الفيلم يناقش العديد من الأشياء المهمة.





"لايت شو" يهتم بالأخبار الفنية والمنوعات، ويعرض 3 مرات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساءً، ويسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما، وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي.





وكان آخر أعمال المخرج ماندو العدل، هو المسلسل الخليجي «أم هاون»الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وطالته الاتهامات حول التطبيع مع إسرائيل.





ويروي مسلسل أم هاون قصة امرأة يهودية عاشت في الخليج، وتعرضت لمعاملة غير جيدة من المجتمع بسبب انتمائها الديني، ويستمر عرضه على شاشة MBC.



