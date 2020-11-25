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أخبار العالم

سنرد في الميدان.. أنقرة تهدد ألمانيا بعد تفتيش السفينة التركية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:52 ص
تركيا تهدد ألمانيا
تركيا تهدد ألمانيا بعد واقعة تفتيش السفينة التركية
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قسم الخارجي
هدّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ألمانيا وأوروبا، بعد محاولة تفتيش السفينة التركية من قبل القوات الألمانية في البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية التركي إن بلاده "سترد في الميدان على ما حدث.. كما أننا نتابع أيضا العمليات القانونية والسياسية المتعلقة بهذا الحادث".

واقتحم عناصر البحرية الألمانية سفينة تركية في البحر المتوسط ضمن عملية "إيريني" للاتحاد الأوروبي بعد الاشتباه في خرقها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

من جهتها، تعتبر تركيا عملية تفتيش سفينة شحن تحمل علمها، عملية "غير قانونية"، ودعت وزارة الدفاع التركية، ألمانيا، وباقي الحلفاء الأوروبيين، إلى الامتثال للقانون الدولي والبحري.

وزعم بيان لوزارة الدفاع التركية، أن "فرق البحث المسلحة التابعة للفرقاطة الألمانية هبطت بواسطة مروحية إلى السفينة التركية بالقوة دون موافقة قائدها".

فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن اعتقاده بأن السفينة التركية المذكورة، كانت تخرق حظر السلاح المفروض على ليبيا، بموجب قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة.

بدورها، أكدت برلين أن الانتقادات التركية "غير مبررة"، وأكد الجيش الألماني أن تركيا منعت قواته الممثلة لمهمة سرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية شرق البحر المتوسط.
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