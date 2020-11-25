الإمارات تسمح بإقامة صلاة الجمعة بالمساجد.. بدء انتقال السلطة رسميًا إلى بايدن.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

تصدر بدء إجراءات نقل السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء، فضلاً عن عودة صلاة الجمعة بمساجد الإمارات.





وأبرزت "البيان" تحطيم لمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، رقمًا قياسيًا بحصولهما على أكثر من 80 مليون صوت في انتخابات نوفمبر.





وبحسب التقارير، فإن بايدن تخطى خطى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأكثر من 10 ملايين صوت، والذي حصل في انتخابات 2018 على 69 مليون صوت.





ووافق البيت الأبيض على تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن تقارير المخابرات السرية اليومية التي تُرفع للرئيس.





ويعني القرار أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسية في جميع أنحاء العالم.





تزامن ذلك مع سماح إدارة ترامب لفريق بايدن بالحصول على مخصصات مالية حكومية وتلقي إفادات من المخابرات مع استعداده لتسلم الرئاسة في 20 يناير.





عربيا، اهتمت الصحيفة بتأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيزور البحرين قريبا، بناء على دعوة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.





وقال نتانياهو عقب اتصال أجراه مع ولي عهد البحرين "كلانا متحمس لجني ثمار السلام لشعبينا وبلدينا في مثل هذا الوقت القصير. لذلك دعاني -الأمير سلمان- للقيام بزيارة رسمية قريبًا إلى البحرين ويسرني أن أفعل ذلك".





وبدأ وفد بحريني أول زيارة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، بعد توقيع اتفاق السلام لتطبيع كامل للعلاقات بين المنامة وتل أبيب برعاية أمريكية.





كما أبرزت الصحف تأكيد المملكة العربية السعودية في رسالة إلى مجلس الأمن، أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، هي المسئولة عن الهجوم الصاروخي على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جدة.





ودعت السعودية في رسالتها إلى مجلس الأمن، لوقف التهديد المحدق بأمن الطاقة العالمية والعملية السياسية الخاصة باليمن والأمن الإقليمي، بسبب ممارسات ميليشيات الحوثي.





من جانبه، شدد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، على أنه تبين أن ميليشيا الحوثي مسؤولة عن الهجوم الإرهابي، مضيفا أن السعودية تعهدت بألا تدخر جهدا لحماية أراضيها ومواطنيها.





فيما أبرزت "الاتحاد" تهنئة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بنجاح قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية.





وقال بن زايد في تغريدة على تويتر "«أهنئ خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان بنجاح -قمة مجموعة العشرين- برئاسة المملكة.. النجاح الذي حققته قمة G20 يجسد دور السعودية المحوري على الساحة الدولية وقدرتها على توجيه جهود العالم للتعامل مع التحديات المشتركة للبشرية في ظروف استثنائية وصعبة سببتها جائحة كورونا".





بدورها، اهتمت "الخليج" بالسماح بإقامة صلاة الجمعة في مساجد الإمارات اعتبارًا من 4 ديسمبر، مع الالتزام بمجموعة كبيرة من الإجراءات الوقائية لضمان صحة المصلين وسلامتهم.





وقال سيف الظاهري المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات إن إعادة فتح المساجد تتطلب الالتزام من الجميع، وأن المسؤولية الذاتية من شأنها الإسهام في الحد من انتشار الوباء وضمان صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.





وأشار الدكتور سيف الظاهري إلى استمرار التعقيم بشكل دوري، فضلا عن وجود فرق تطوع في الأسابيع المقبلة لتقديم الدعم والتوجيه لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية.





وأوضح "الظاهري" أن الإجراءات الاحترازية في الجوامع، والمساجد المؤهلة والموزعة في كافة إمارات الدولة لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة تتضمن تحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 30 %.





وأضاف أنه سيتم السماح بالصلاة في الساحات الخارجية لباحات المساجد مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد بين المصلين وهي مترين وتنظيم عملية الدخول والخروج من المساجد.





واهتمت الصحف أيضا بإصدار رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قرارا بالإفراج عن 628 سجينًا ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.



