أنيسة حسونة تهنئ هالة السعيد بجائزة أفضل وزيرة فى العالم العربى

هنأت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد بمناسبة فوزها، كأفضل وزيرة في العالم العربى، مؤكدة أن هذه الجائزة تترجم وتأكد أن الوزيرة كانت تعمل على قدم وساق، وهو وضع مشرف لكل مصري وعربي أيضًا.









وقالت "حسونة"، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن اختيار وزيرة مصرية كأفضل وزيرة في العالم العربي حدث مشرف لكل مصري، لافتة إلى أن الحكومة المصرية جميعها تعمل دون كلل كل في مجاله، وعلى جميع الملفات نجد إنجازات ملموسة وواضحة، وهذا ما يشعر به المصريون والعالم أيضًا.









يذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، اليوم الأربعاء، توجت كأفضل وزيرة في العالم العربي، ضمن جائزة التميز الحكومي التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية.









كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعربت عن سعادتها بالحصول على جائزة التميز الحكومى كأفضل وزيرة عربية، لافتة إلى أن نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإدارى ودعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق مع إحداث نقلة فى الأداء المؤسسى هو هدف نسعى جميعًا إلى تحقيقه، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.









وقالت الدكتورة هالة عبر حسابها "إنستجرام": " تشرفت اليوم بحصولى على جائزة أفضل وزيرة عربية بجائزة التميز الحكومى العربى لعام 2020، التميز رحلة، ونشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإدارى ودعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق مع إحداث نقلة فى الأداء المؤسسى هو هدف نسعى جميعًا إلى تحقيقه، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الوصول إلى كيانات إدارية حكومية ذات كفاءة وفاعلية تطبق مفاهيم الحوكمة وتساهم فى تطوير أداء الحكومة المصرية".









وكان الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبى، هنأ، اليوم الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسى بفوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، بجائزة أفضل وزيرة فى العالم العربى.









وكتب حاكم دبى، على حسابه على "تويتر": "أبارك للرئيس عبد الفتاح السيسى فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، بأفضل وزيرة فى العالم العربى.. التطوير الحكومى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى يحقق قفزات مدروسة".









وكان محمد بن راشد الفائزين أعلن الفائزين بجائزة التميز الحكومى العربى، صباح اليوم، الأربعاء، وقال: "نبارك للفائزين.. ونقول لكن من رشح ولم يفز استمر في التطوير، ولكل المسئولين الحكوميين العرب، لا تتوقفوا عن تطوير مؤسساتكم، استقرار عالمنا العربى.. وتطور اقتصاده وازدهار حياته وبناء مستقبل أبنائه، كله بيدكم.. مهمتكم عظيمة وتاريخية، ونسأل الله لكم التوفيق دائمًا وأبدًا".