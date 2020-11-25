ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أنيسة حسونة تهنئ هالة السعيد بجائزة أفضل وزيرة فى العالم العربى

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:07 م
هالة السعيد
هالة السعيد
Advertisements
فريدة محمد
هنأت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد بمناسبة فوزها، كأفضل وزيرة في العالم العربى، مؤكدة أن هذه الجائزة تترجم وتأكد أن الوزيرة كانت تعمل على قدم وساق، وهو وضع مشرف لكل مصري وعربي أيضًا.


وقالت "حسونة"، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن اختيار وزيرة مصرية كأفضل وزيرة في العالم العربي حدث مشرف لكل مصري، لافتة إلى أن الحكومة المصرية جميعها تعمل دون كلل كل في مجاله، وعلى جميع الملفات نجد إنجازات ملموسة وواضحة، وهذا ما يشعر به المصريون والعالم أيضًا.


يذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، اليوم الأربعاء، توجت كأفضل وزيرة في العالم العربي، ضمن جائزة التميز الحكومي التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية.


كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعربت عن سعادتها بالحصول على جائزة التميز الحكومى كأفضل وزيرة عربية، لافتة إلى أن نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإدارى ودعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق مع إحداث نقلة فى الأداء المؤسسى هو هدف نسعى جميعًا إلى تحقيقه، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.


وقالت الدكتورة هالة عبر حسابها "إنستجرام": " تشرفت اليوم بحصولى على جائزة أفضل وزيرة عربية بجائزة التميز الحكومى العربى لعام 2020، التميز رحلة، ونشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإدارى ودعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق مع إحداث نقلة فى الأداء المؤسسى هو هدف نسعى جميعًا إلى تحقيقه، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الوصول إلى كيانات إدارية حكومية ذات كفاءة وفاعلية تطبق مفاهيم الحوكمة وتساهم فى تطوير أداء الحكومة المصرية".


وكان الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبى، هنأ، اليوم الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسى بفوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، بجائزة أفضل وزيرة فى العالم العربى.


وكتب حاكم دبى، على حسابه على "تويتر": "أبارك للرئيس عبد الفتاح السيسى فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، بأفضل وزيرة فى العالم العربى.. التطوير الحكومى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى يحقق قفزات مدروسة".


وكان محمد بن راشد الفائزين أعلن الفائزين بجائزة التميز الحكومى العربى، صباح اليوم، الأربعاء، وقال: "نبارك للفائزين.. ونقول لكن من رشح ولم يفز استمر في التطوير، ولكل المسئولين الحكوميين العرب، لا تتوقفوا عن تطوير مؤسساتكم، استقرار عالمنا العربى.. وتطور اقتصاده وازدهار حياته وبناء مستقبل أبنائه، كله بيدكم.. مهمتكم عظيمة وتاريخية، ونسأل الله لكم التوفيق دائمًا وأبدًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد حصدهم المركز الثاني في جائزة مصر.. وزيرة التخطيط تكرم طلاب "الإلكترونية الأهلية"

غلق باب التقدم لجائزة مصر للتميز الحكومى فى 7 نوفمبر

السعيد: نهدف إلى نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإداري ونقل خبراتنا لدول أفريقيا

هالة السعيد تحصل على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية

محمد بن راشد يهنئ الرئيس السيسي بفوز هالة السعيد أفضل وزيرة عربية

بعد فوزها بلقب أفضل وزيرة عربية.. السعيد: الحكومة المصرية على قلب رجل واحد

ترشيحاتنا

هل تغلق الحكومة المساجد مرة أخرى؟.. الوزراء يجيب

المكرونة مع دبابيس الدجاج وفوائد غير متوقعة

صرخات لم يسمعها أحد.. رجل يغتصب مراهقة داخل مركز طبي

لا داعي للقلق.. أسباب خروج دخان أبيض من شكمان السيارة في الصباح

أمطار غزيرة بالإسكندرية.. إصابة 4 مواطنين في انهيار شادر تقديم طلبات التصالح

عيار 18 بـ 684 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 - 11 - 2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج فعال لنزيف اللثة.. أدوية وأعشاب وطرق منزلية

آخر أيام النوة.. شاهد المكنسة تغرق شوارع الإسكندرية

بعد بالينو.. سوزوكي تستعد لطرح ديزاير suzuki dzire 2021 في مصر .. صور