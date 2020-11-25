16 فيديو وكتابان ولاعبان جديدان في ملتقى الأراجوز والعرائس..28 نوفمبر

في إطار دعم ورعاية التراث، واحتفالًا بيوم الأراجوز المصري الذي يوافق 28 نوفمبر، وهو اليوم الذي صدر فيه قرار اليونسكو بوضعه على قائمة الصون العاجل، تحتفل وزارة الثقافة برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بالأراجوز من خلال ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الثاني من 27 وحتى 30 نوفمبر الجاري.





يقيم الملتقى المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة أ.د هشام عزمي، وبمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للمسرح، والهيئة العامة للكتاب، والعديد من الفرق مثل فرقة الكوشة، والأراجوز المصري، وعرائس القفاز والمسرح الأسود.





وصرح الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل أن احتفال وزارة الثقاف ة بالأراجوز المصري والعرائس التقليدية للعام الثاني على التوالي سيكون في الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وعلى قناة المركز القومي لثقافة الطفل على اليوتيوب، وذلك بعد إدارج اليونيسكو له على قائمة الصون العاجل في 28 نوفمبر عام 2018؛ لتحافظ على هذا الفن الشعبي المهم الذي ظل يسعد الأطفال لسنوات في مصر.





وٱضاف ناصف أن اهتمام الوزارة بالأراجوز لصونه من الاندثار، وذلك من خلال تخريج دفعة أولى جديدة من اللاعبين الذين يتم تدريبهم على فن الأراجوز لنقله للأجيال الجديدة من أجل الحفاظ عليه، وكذلك إنتاج نمر جديدة له بلغت 16 نمرة موجودة على قناة المركز القومي لثقافة الطفل على اليوتيوب، وطباعة كتابين جديدين أحدهما عن مسرح العرائس في مصر للأستاذ الدكتور سيد على إسماعيل، والآخر كتاب "حواديت أراجوزية" لنمر جديدة من تأليف أحمد جابر وأحمد زيدان ومحمد زناتي وسيد لطفي ومحمد ناصف.





وٱكد رئيس المركز أن الدكتورة إيناس عبد الدايم سوف تكرم خلال الاحتفال مجموعة من الفنانين المبدعين وهم..المخرج الكبير محمد فاضل والفنان حسن عبد الغني واسم الفنان بهائي المرغني والأستاذة فاطمة فرحات والفنان ناصر عبد التواب، وتكرم أيضًا الفرق المشاركة وخريجي ورشة الأراجوز.





وتقيم فرقة "ومضة" لعروض الأراجوز وخيال الظل بالتعاون مع بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية وعدد من الهيئات والمؤسسات الثقافية، مهرجان الأراجوز المصري (الدورة الثانية) في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري تحت عنوان "الأراجوز ملهما".





ويأتي المهرجان الذي تقدمه الفرقة في إطار سعيها للحفاظ على فنون الهوية المصرية وإيمانا بأن لدينا ما يستطيع أن يعبر عنا وانطلاقا من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الفرقة لصون الأراجوز كأحد عناصر التراث الإنساني وذلك بعدما وضع على قوائم الصون العاجل لاتفاقية 2003 وذلك في اجتماع اليونسكو بتاريخ 28/11/2018م ولقد اتخذت الفرقة من ذلك التاريخ موعدا لمهرجانها السنوي.





ويأتي المهرجان هذا العام تحت عنوان (الأراجوز ملهما) ليسلط الضوء على تجارب استلهمت الأراجوز منذ زمن بعيدًا من تجربة قلم الأراجوز التي بدأها علي شكري أبان ثورة 1919 مرورا بتجربة شكوكو انطلاقا من استلهاماته في السينما والمسرح والرواية والشعر والقصة، من خلال عدد من المحاضرات وكتاب يحمل اسم "الأراجوز ملهما".





ويقدم المهرجان هذا العام (نمر الأراجوز الجديدة) في كتاب من تأليف فرقة ومضة وعددا من العروض للأراجوز يستخدم فيها التكنيك التقليدي في تناول موضوعات جديدة تقف بقدم في التراث من حيث الشكل والتكنيك والأخرى في الواقع.





ويأتي اليوم الأول للمهرجان بعدد من الفاعليات بمحاضرة بجامعة حلوان وافتتاح معرض للدمي يشارك فيه عدد من الفنانين المصريين، ويقدم أشكال الأراجوز التراثية التقليدية، وعدد من العروض ببيت السناري، منها عرض تحت عنوان (أراجوز السوشيال ميديا) يناقش خطر وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الاجتماعية وهو من إخراج الفنان على أبوزيد.





ويأتي اليوم الثاني ليشهد لقاء الأراجوز مع طلاب جامعة الإسكندرية حيث ينقل لهم خبراته ويدربهم على أدواته ويقدم نمرة (أراجوز التيك أواي) إخراج الفنان محمد سيد حنفي الذي يعرض لخطر الحياة الاستهلاكية على الصحة العامة، ويعود مساء لبيت السناري بندوة حول استلهمات الأراجوز في السينما المصرية تعقبها نمرة (أراجوز السينما) إخراج الفنان مصطفي الصباغ، ثم عرض (أراجوز أساطير بلاد العجائب).





ويأتي اليوم الثالث للمهرجان ليشهد احتفالًا بالكاتب الإسباني (لوركا) بالتعاون مع المركز الثقافي الإسباني حيث ستقدم الفرقة أحد نصوصه مستخدمة أدوات الفرقة الشعبية المصرية في رسالة لتؤكد أننا قادرون على التعبير عن مختلف الثقافات، كذلك لإلقاء الضوء على إنتاج (لوركا) لمسرح الدمي والذي لا يعرفه الكثيرون، ويأتي العرض تحت عنوان (لوركا والأراجوز) ليلقي الضوء على حياته وإبداعه، وستقام ندوة حول الأراجوز أو الآداب العالمية في مقر المركز وسيقدم في ذات اليوم داخل مقر بيت السناري عدد من عروض الأراجوز.





أما اليوم الرابع والأخير فسيشهد ختام المعرض وندوة حول استلهامات الأراجوز في المسرح نمرة (أراجوز وشكوكو) إخراج صلاح بهجت ويعقبها عرض (قصة الأراجوز).





ويأتي المهرجان هذا العام لمحاولة إلقاء الضوء على استلهامات الأراجوز في الأشكال الإبداعية المختلفة، كذلك فتح الأفق أمام إبداع نصوص جديدة للأراجوز تجعله أكثر مواكبة للواقع.