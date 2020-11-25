لمواجهة الغرق في مياه الأمطار.. انتشار سريع لفريق الأزمات لإزالة آثار الأمطار بمراكز البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه مع بداية سقوط الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض مراكز المحافظة، انتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة التي كانت على أهبة الاستعداد والتأهب للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقري المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقًا للخطط الموضوعة مسبقًا.

وأشار محافظ البحيرة أن المحافظة استعدت من خلال أكثر من ١١١٥ معده وطاقم للتدخل ورفع تراكمات المياه من شوارع مدن وقرى المحافظة بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية .

كما وجه اللواء المحافظ، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول .

وشدد المحافظ، على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.

وأكد هشام آمنة، على التواجد المستمر لجميع القيادات للعمل جنبًا إلى جنب مع أجهزة التدخل، مشيرًا أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها واستنفارها الكامل وفقًا لما هو معد مسبقًا.

وأضاف محافظ البحيرة أنه رغم الأمطار الغزيرة إلا أن كافة الأمور تحت السيطرة وجاري رفع التراكمات أولًا بأول مع الصيانة الفورية لأي أعطال قد تحدث.

وشدد المحافظ، على التدخل فورًا لحل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين على الفور، مؤكدًا استمرار العمل على مدار الساعة وتواجد كافة المسئولين وفرق الأزمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار والتواجد المستمر على مدار الساعة بشوارع وميادين المراكز والمدن والقرى لرفع تراكمات المياة ومتابعة أعمدة الإنارة ومحطات الصرف أولًا بأول، لافتًا إلى أنه مع استمرار رفع درجة الاستعداد والانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة وبجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والشركات وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي، وانتشار وحدات للحماية المدنية لرفع أي تراكمات على الطريق الدولي.

و أوضح هشام آمنة، أن الري قامت بتخفيض منسوب المياه على الترع والمصارف حتى يتسنى صرف كمية الأمطار المتوقعة عليها مع تشغيل جميع محطات الرفع بطاقتها القصوى والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها على أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها .

وأشاد المحافظ، بالسلوك الحضاري للمواطنين والتعاون والالتزام بكافة الإرشادات التي تم التوعية بها والتنويه عنها للحفاظ على أمنهم وسلامتهم ولمساعدة قوات التدخل في أداء عملها بسهولة ويسر.

وأهاب المحافظ بالمواطنين الابتعاد عن مواطن الخطورة وإخلاء المناطق ذات الخطورة الداهمة أو المنخفضة في حالة الأمطار الغزيرة، وكذا الالتزام بإتباع الإرشادات التي تم التنويه عنها والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

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