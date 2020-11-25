نجل الدقن يكشف كواليس حياته وأسراره مع العظماء

قال المستشار ماضي الدقن، نجل الفنان توفيق الدقن، إن عظماء السينما لن يتم تكرارهم، لافتًا إلى أن الفنان الراحل توفيق الدقن لم يكن نمطيا في أدوار الشر، ولكن الآن هناك أشخاص يقدمون أدوار الشر بسذاجة.









وأضاف المستشار ماضي الدقن، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن ما يقدم الآن يعجب ذوق الأجيال الحالية، الذين حرموا سواء بفعل فاعل أو باختيارهم عن رؤية المواهب الكبيرة الحقيقية لتذوق الفنون الجميلة.









وأوضح أن والده كان يحب العمل مع الوجوه الشابة وعمل على دعمهم، مشيرًا إلى أن الفنان توفيق الدقن اعتزل عندما وجد أن المناخ الفني تغير.









وكشف ماضي الدقن عن الأسباب التي دفعت والده لاعتزال الفن في فترة زمنية كانت قبل رحيله بعدة سنوات، وذلك بالتزامن مع ذكرى وفاة "الشرير الطيب" الفنان توفيق الدقن، قائلا: "والدي قرر يعتزل بعد وفاة محمود المليجي ورشدي أباظة وكبار الفنانين".









ونوه إلى أن والده وجد برحيل عظماء وعمالقة السينما، ظهور ما يُعرف بسينما المقاولات فوجد أن المناخ السينمائي تغير تماما فأراد الابتعاد عن الساحة الفنية.









وأشار ماضي إلى أنه فقد الثقة في المخرجين الجدد الذين سبق وعمل مع من علموهم في الأفلام قديما، وأكد أن والده كان حريصا على تشجيع الوجوه الشابة والعمل معها على رأسهم عادل إمام ومحمد صبحي.







