ضبط كمية من مستحضرات التجميل وهواتف آيفون مهربة مع راكب في مطار القاهرة.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة عبد العظيم حمادة، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.









ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط العربية القادمة من الشارقة، اشتبه مينا رمزي، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، نظرا لكثرة تردده وسفره.









وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء تستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.









وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى بمعرفة أحمد إبراهيم، مأمور الفحص، فأفاد بوجود عبوات تكرارية متماثلة.









وبالعرض على محمد حفظي، نائب مدير الجمرك، قرر تكليف أحمد سامي، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب تحت إشراف محمود سليمان، مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول، فتبين وجود 917 قطعة من مستحضرات التجميل، وبتفتيش كيس للسوق الحرة يحمله الراكب تبين وجود عدد من التليفونات المحمولة، وبالتفتيش الذاتي للراكب تبين وجود عدد آخر من التليفونات المحمولة بإجمالي 30 هاتفا محمولا ماركة iPhone.









وتم الجرد والتحريز بلجنة من شريف بركات ومحمد زايد ومحمود صابر وعلي الشرقاوي وحسام سليمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 35 لسنة 2020 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.







