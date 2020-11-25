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حوادث

الداخلية توجه رسالة عاجلة ومهمة لقائدي السيارات

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
وجهت وزارة الداخلية رسالة مهمة للمواطنين مرتادي الطرق ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

ورفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة.
-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
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